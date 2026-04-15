Estas son las alternativas de la carrera del Toro de Benavente a la calle La Rúa

El Ayuntamiento de Benavente estudia alternativas al recorrido tradicional del Toro Enmaromado ante las obras en la calle La Rúa de cara a la cita del próximo 3 de junio. El concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, asegura que, aunque sigue “súper pendiente de la obra” y cuenta con “buenas palabras”, no quiere dejar “un hecho tan importante a la improvisación”.

Por ello, el edil plantea abrir el proceso de decisión a los propios corredores, con el respaldo técnico municipal. “Me gustaría reunirme con los corredores, realmente serán ellos los que quiero que tomen la decisión siempre y cuando esté valorada y un poco aconsejada por los propios técnicos municipales en cuanto a infraestructura, en cuanto a calles y demás”, explica Lorenzo, que insiste en la necesidad de evitar riesgos: “Lo que no queremos es asumir riesgos innecesarios, valorar todos los puntos”.

El toro ganando metros a la maroma en la calle Herreros, en los años 50. / Cedida por Alejandro Flórez

En este sentido, subraya también la importancia de que la decisión no se tome de espaldas a quienes participan directamente en el festejo. “No queremos tampoco que se tome una decisión por parte del Ayuntamiento o por parte de quien se ponga delante y que luego sea la gente que se pone enfrente, los corredores propios, los que vean un peligro innecesario en muchas ocasiones”, apunta.

Sobre la mesa hay “dos o tres alternativas” que pasan por modificar el acceso hacia la calle Herreros, evitando así el tramo habitual por La Rúa. Entre ellas, se baraja el paso por la calle Matadero hasta Herreros, la calle San Antón hasta Lagares y Herreros o subir la calle Las Eras. “Hay que ver por cuál de las calles anteriores sería la menos perjudicial para el corredor”, señala.

El toro en la calle Las Eras en los años 60. / Cedida por Alejandro Flórez.

Además, el concejal recuerda que cualquier cambio debe tener en cuenta a otros actores implicados, como los comercios del recorrido. “Hay que avisar a los comercios con antelación para que preparen sus medidas de protección”, indica.

Lorenzo también confirma que ya se han iniciado contactos en materia de seguridad y que será necesario un encuentro previo más amplio. “Esto habría que hacer una reunión previa entre seguridad”, apunta, sin descartar la participación de representantes del comercio.

Como referencia, recuerda el concejal que el paso por la calle Herreros no sería inédito, ya que “por calle Herreros ya pasó en el año 92 creo recordar”.