Rechazadas dos demandas sindicales por las elecciones en la Residencia de Mayores de Benavente

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Zamora ha desestimado íntegramente dos demandas presentadas por CSIF contra varios sindicatos y la administración autonómica por la presencia de carteles con mensajes de voto en la Residencia de Personas Mayores de Benavente antes del inicio de la campaña electoral de 2026. En ambos procedimientos, el sindicato reclamaba indemnizaciones de entre 7.501 y 30.000 euros por supuesta vulneración de la libertad sindical.

En la primera sentencia, CSIF demandó a CGT, junto a CCOO, UGT, Satse-FSES, Tiscyl y la Junta de Castilla y León. En la segunda resolución, el sindicato denunciante dirigió su acción contra UGT, además de demandar igualmente a CCOO, Satse, Tiscyl, CGT y a la Junta de Castilla y León. En ambos casos intervino también el Ministerio Fiscal.

El tribunal considera acreditado que los carteles con los lemas "VOTA CGT" y "VOTA UGT" no fueron colocados para las elecciones de 2026, sino que permanecían en el tablón desde los comicios sindicales de 2024. En la sentencia relativa a CGT se recoge que la invitación al voto "corresponde a las elecciones sindicales celebradas en el año 2024" y que el cartel "ha permanecido en el tablón de anuncios porque no ha sido retirado". En el caso de UGT, la resolución señala que el material "reside allí desde el año 2024".

Tablones de anuncios

El tribunal destaca que los tablones de anuncios de la residencia son accesibles a cualquier persona, un elemento que considera determinante para valorar la ausencia de control directo por parte de los sindicatos demandados. En la sentencia sobre CGT, la delegada sindical explicó que gestiona toda la actividad del sindicato en la provincia y que no pudo ver el cartel en su última visita. En la resolución sobre UGT, se recoge que su delegada había estado de baja médica desde junio de 2024, lo que dificultó la supervisión del tablón.

Ambas sentencias subrayan que los carteles fueron retirados inmediatamente después de que las delegadas sindicales fueran informadas de la existencia de la demanda. El tribunal concluye que no existe indicio alguno de que CGT o UGT colocaran los carteles antes del inicio de la campaña electoral de 2026 ni de que pretendieran influir en el proceso. En la resolución sobre CGT se afirma que "no se ha acreditado que colocara la incitación al voto antes del inicio de la campaña electoral", mientras que en la relativa a UGT se indica que "no hay torticera intención ni malicia".

El órgano judicial señala que la residencia de Benavente representa una parte ínfima del censo electoral y que la difusión de los carteles era muy limitada, al encontrarse únicamente en un tablón físico del centro. Las sentencias diferencian estos hechos de otros casos en los que sí se apreció vulneración de derechos fundamentales por la difusión masiva de propaganda o por la existencia de incentivos al voto.

Las dos resoluciones concluyen que no se ha producido lesión del derecho a la libertad sindical y absuelven a los sindicatos demandados de todas las pretensiones formuladas por CSIF, incluidas las indemnizaciones solicitadas. El tribunal recuerda a las partes que pueden interponer recurso de suplicación ante el órgano superior competente.