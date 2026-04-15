Las Fiestas de La Veguilla de Benavente cierran por todo lo alto con participación masiva y ambiente imparable

Las Fiestas Patronales de La Veguilla de Benavente, de Interés Turístico Regional, han vuelto a demostrar su capacidad para reunir tradición y un ambiente festivo que ha logrado llenar las calles de vida. Durante varios días, vecinos y visitantes han disfrutado de una programación variada en la que han destacado los actos más arraigados, como la procesión de la Virgen de la Vega, los pasacalles y las actividades vinculadas al Toro Enmaromado, junto a propuestas lúdicas y culturales para todas las edades. La alta participación, el buen ambiente y la implicación de peñas, asociaciones y colectivos han consolidado una edición marcada por el éxito organizativo y la respuesta del público.

Comienza ahora la cuenta atrás para la Semana Grande del Toro Enmaromado, una vez que la alcaldesa, Beatriz Asensio, haya dado a conocer al protagonista de su fiesta más emblemática. 'Glorificado', un toro de la prestigiosa ganadería Hermanos de Cebada Gago, es el astado que protagonizará el Toro Enmaromado 2026. El animal, marcado con el número 50, cuenta con un peso de 530 kilos y nació en marzo de 2021. ‘Glorificado’ realizará el tradicional recorrido por las calles benaventanas el próximo 3 de junio a partir de las 19:30 horas, en uno de los momentos más esperados del calendario festivo local.

Cartel del Toro Enmaromado de Benavente 2026. / .

El viernes de La Veguilla arranca con fuerza

Benavente comenzó a vivir de lleno el ambiente de las Fiestas de La Veguilla en la jornada del viernes, que sirvió como pistoletazo real de salida a un fin de semana marcado por la participación y la animación en las calles.

La música, el protagonismo de las peñas y las primeras concentraciones multitudinarias marcaron un día claramente lúdico. Primeras charangas por las calles, actividades en los locales de las peñas y una destacada cita en el teatro con J.J. Vaquero que logró un lleno en el Teatro Reina Sofía.

Animación con Makoki y la Peña NTE. / Eva Ponte

Lo cierto es que el buen tiempo acompañó y el viernes estuvo marcado por la constante presencia de gente por las calles céntricas. Las distintas peñas han vuelto a demostrar el papel fundamental que desempeñan en la identidad de La Veguilla, actuando como motor de ambiente desde el primer día. Protagonista de la tarde fue el pasacalles de Makoki junto a la Peña No Te Embales, que recorrió las calles poniendo mucho ritmo y animación al arranque festivo.

A diferencia de las jornadas más tradicionales que llegarían después, el viernes tuvo un carácter eminentemente lúdico.

El sábado, una jornada clave

El sábado de La Veguilla de Benavente, en imáganes / Eva Ponte

El sábado de las Fiestas de La Veguilla 2026 comenzó con la inauguración de una exposición muy especial que recogía los elementos más identitarios de las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente, así como fotografías antiguas cedidas de modo altruista por los fotógrafos Juanjo Vega y José Luis Peleas.

Además, ha acogido la celebración de la Gala de La Veguilla de la que la alcaldesa, Beatriz Asensio, señaló dirigiéndose a los jóvenes que “es un evento que no sólo simboliza reconocimiento, sino también ilusión, compromiso y futuro, un futuro que está en vuestras manos”.

El Ayuntamiento de Benavente ha ido adaptando este evento al paso del tiempo y la Concejalía de Fiestas ha apostado por varios actos dentro de esta gala que se han venido a sumar a la imposición de bandas de las representantes de la juventud y de la infancia.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, durante su discurso. / E. P.

Roberto Cejuela, mantenedor

El mantenedor de la gala ha sido Roberto Cejuela, entrenador de deportistas olímpicos, quien hizo una firme defensa del papel de las tradiciones, como estas Fiestas de La Veguilla, en la formación de las nuevas generaciones. La alcaldesa puso en valor la trayectoria de este benaventano que “puede ser un ejemplo para todos nuestros jóvenes, que vean que al final ese esfuerzo tiene, en la gran mayoría de los casos, su recompensa".

El concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, haciendo entrega de un detalle al mantenedor. / E. P.

Representantes de la infancia y la juventud

Llegó después la despedida de los representantes de la juventud de 2025 que tuvieron palabras de agradecimiento para el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, por el apoyo mostrado en cada uno en los que han participado.

Y Asensio fue la encargada de imponer las bandas a las nuevas representantes: Ana Villarino Rodríguez, Leire Vara Álvarez y África García Ranilla, representantes de la infancia y Lorena Cachón Merino y Noa Diez Molpeceres, representantes de la Juventud. Y Patricia Cardó Robledinos que no pudo estar en la gala y fue su padre el que recibió la banda.

Benavente ya tiene cartel del Toro

Dentro del mismo acto se presentó el que será el Cartel del Toro Enmaromado 2026, obra del artista Miguel Ángel García. El cartel se dio a conocer en el marco de la gala, una apuesta de la Concejalía de Fiestas por reforzar el vínculo entre la celebración y su símbolo más representativo.

La alcaldesa junto al autor del cartel del Toro de este año. / Eva Ponte

Hubo varios homenajes a vecinos de la ciudad. La Concejalía de Fiestas ha reconocido la labor y dedicación en las Fiestas del Toro Enmaromado de Manuel Castaño, Pepita González y Pilar Ledo quienes mostraron su emoción al protagonizar el momento del reconocimiento.

Mientras, otra cita a pie de calle con los chiqui-bueyes de Charamandanga. Parece que este evento ha llegado para quedarse a las Fiestas de La Veguilla y es ya la segunda edición en la que desde el Ayuntamiento se da apoyo para incorporarlo en el programa festivo y que el éxito de participación es importante.

Ya por la tarde, la Carrera del Toro Enmaromado se llevó consigo una multitud de participantes. Entre los corredores se encontraba la concejala de Deportes y Juventud, Elena Justo que no dudó en agarrarse a la maroma. La prueba, de carácter no competitivo y con un marcado fin solidario, contó con un carretón enmaromado.

No defraudó a los benaventanos y visitantes el Festival de Charangas, una nueva fórmula por la que ha optado la Concejalía de Fiestas, sin concurso, que ha puesto a la gente en la calle durante toda la jornada. Ni tampoco defraudaron los conciertos de la noche. Sanguijuelas del Guadiana cumplió expectativas y logró que el público coreara y tarareara sus canciones, en una noche muy fría.

Eva Ponte

Domingo de la Veguilla: formación, cultura y mucho ambiente festivo

El domingo de La Veguilla de Benavente, en imágenes / Eva Ponte

En el domingo de La Veguilla, varias citas culturales y lúdicas han tenido gran acogida de vecinos y visitantes y gran ambiente en las calles. La mañana estuvo marcada por el protagonismo de las Escuelas Taurinas, de Gente del Toro que contaron con una gran aceptación de niños y mayores, poniendo de relieve la existencia del relevo generacional y la afición por una de las citas más arraigadas de la ciudad.

El grupo de Gigantes, llegando a la Plaza de Santa María. / E. P.

La apuesta del Ayuntamiento por revivir los pasacalles de los Gigantes y Cabezudos va tomando forma y este año la comparsa ha contado con el acompañamiento de una charanga. Color, música y animación por las calles céntricas y en que han hecho las delicias de los más pequeños y despertado sonrisas entre el público durante todo su recorrido.

Ya por la tarde, el folclore tomó el relevo con la actuación del grupo Doña Urraca, que subió al escenario de Sancti Spiritus música y bailes tradicionales, poniendo en valor las raíces culturales.

Eva Ponte

La jornada se cerró con una animada noche de tributos, con temas épicos de las décadas de los 80 y 90 y de los grupos Platero y Tú y Extremodurao, que volvieron a congregar a numeroso público en un ambiente festivo, que consolidó un domingo variado y muy participativo dentro de la programación de La Veguilla.

El lunes de La Veguilla: devoción y emoción, a partes iguales

El lunes de La Veguilla de Benavente, en imágenes / Eva Ponte

El lunes de la Veguilla en Benavente volvió a concentrar los actos más representativos de la fiesta, en una jornada marcada por la tradición y la participación masiva.

Desde primera hora, el reparto del Pan de La Veguilla reunió a numerosos vecinos en uno de los gestos más simbólicos y en los que participó el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, junto a Policía Local. Después, la procesión en honor a la Virgen de la Vega con la participación de las peñas oficiales y otras asociaciones culturales de la ciudad, recorrió el centro con gran seguimiento, en un ambiente de devoción que volvió a ser uno de los momentos centrales del día.

Tercer día de triduo, ofrenda floral y la misa en honor a la Virgen de la Vega se sucedieron, mientras en la Plaza Mayor se fue creando ambiente para la Petición del Toro.

Momento previo a la ofrenda floral a la Virgen de la Vega, en Santa María. / E. P.

Ya en la Plaza Mayor, la petición del Toro Enmaromado puso la nota más festiva y emotiva, con los asistentes reclamando el astado en un acto muy arraigado que presentó una Plaza Mayor abarrotada de público.

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A partir de ahí, la jornada continuó con un ambiente más lúdico, con música, charanga y distintas propuestas de ocio que animaron las calles durante toda la tarde completando así el día grande de las fiestas.