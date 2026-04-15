Un hombre con una muleta y la pierna vendada conduce un patinete y se estrella contra el retrovisor de un coche en Benavente

Una persona ha resultado herida como consecuencia de un accidente de tráfico que ha tenido lugar este miércoles en Benavente. Todo ocurrió cuando un hombre que conducía un patinete con una pierna vendada y una muleta chocó contra el espejo retrovisor de un turismo que iba a iniciar la maniobra de estacionamiento.

El accidente ha tenido lugar en la avenida El Ferial, a la altura del número 97.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local de Benavente y sanitarios del 112, que acudieron con una ambulancia medicalizada.