Cerca de 20 toneladas de residuos recogidos durante los días de La Veguilla en Benavente

En el balance de las Fiestas de La Veguilla de Benavente, la Concejalía de Seguridad Ciudadana destaca la “tranquilidad” y “pocos incidentes” recogidos tanto por Policía Local como Guardia Civil, siempre según información del Ayuntamiento benaventano.

Señala el Ayuntamiento que, durante la jornada del lunes, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, en su visita a la Petición del Toro Enmaromado ya adelantaba que las jornadas de viernes, sábado y domingo “habían transcurrido de forma muy tranquila, sin registrar incidentes destacables” y aseguró que “se habían registrado menos incidentes que un fin de semana normal”, con relación a fines de semana en los que no hay fiesta.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Benavente han reforzado sus plantillas para garantizar la seguridad de benaventanos y visitantes durante estos días. Refuerzo que también se ha realizado para el acto de la Petición del Toro Enmaromado que, según la Concejalía “abarrotaba la Plaza Mayor”.

Limpieza tras la fiesta

Por otro, el Ayuntamiento ha puesto en valor los trabajos del servicio de Limpieza viaria que “tras finalizar los distintos actos programados, han dejado las calles y plazas en perfecto estado, especialmente plazas como la Plaza Mayor, Plaza de la Madera o Plaza Juan Carlos I que han aglutinado un gran número de personas”. Según estimaciones municipales, la cantidad de residuos recogidos por los servicios de limpieza durante estos días se acercarían a las 20 toneladas. “Cifras muy elevadas que los trabajadores municipales han retirado de la vía pública de forma rápida y eficaz”, asegura.