Balance "muy positivo" de una Veguilla "participativa y sin incidentes", en Benavente

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, hace un balance "muy positivo, prácticamente sin incidentes", de las Fiestas de La Veguilla. La buena acogida de los conciertos "que han funcionado muy bien, la apuesta por J.J Vaquero en el Teatro o la Petición del Toro con una plaza abarrotada, especialmente participativa y eso engrandece la fiesta. Ellos son los protagonistas y lo dejaron claro. Teníamos ganas de fiesta", señala la regidora.

El concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, en la valoración de las fiestas patronales considera que "ha sido una Veguilla de récord", según explica. "De récord en participación de gente, récord en afluencia de visitantes, récord en basuras orgánicas y vidrios y récord también de incidencias no destacables. Es decir, no ha habido ni por parte de la Policía Local, ni por parte de la Guardia Civil, hechos destacables de altercados, robos, peleas, no ha habido nada de todo eso". Y añade también que ha sido un año de "récord en cuanto a rapidez y limpieza de las calles".

Sí considera el concejal de Fiestas, que "hemos hecho campañas de concienciación para el mantenimiento de las calles limpias y habrá que ver qué medidas se pueden adoptar en este sentido. Es verdad que ha habido mucha afluencia de gente y cuando pasa esto, sea la fecha que sea, siempre se ve resentida la limpieza en la ciudad". En este sentido, el concejal ha querido agradecer al servicio de Limpieza municipal su implicación y también al de Obras.

De la petición del Toro valora muy positivamente la novedad, de la mano de la animación previa al discurso de la alcaldesa. "Fue un éxito total, porque la gente se ha divertido, la gente estaba animada. Y hay siempre cosas que mejorar para poder evolucionar con esta y otras apuestas que se han hecho este año".

La ocupación hotelera rozando el 100%

En cuanto a la afluencia de visitantes a la ciudad señala que la ocupación hotelera estaba prácticamente ocupada en su totalidad y en cuanto a la hostelería explica que "lo que nos dicen es que ha sido una Veguilla como nunca". Aunque lo cierto es que el número de bares en la zona centro ha disminuido en los últimos años. Esa ha sido también motivo por el que se decidió instalar las foodtrucks en la zona centro, "con el fin de tener servicio para toda la gente que había en la calle. Tenían unos precios más altos que los establecimientos locales y, además, había que pagar el vaso". Además, han aportado conciertos a la zona centro.

Por su parte, la Concejalía de Seguridad Ciudadana destaca la "tranquilidad" y "pocos incidentes" recogidos tanto por Policía Local como Guardia Civil, siempre según información del Ayuntamiento benaventano. el Ayuntamiento ha puesto en valor los trabajos del servicio de Limpieza viaria que "tras finalizar los distintos actos programados, han dejado las calles y plazas en perfecto estado, especialmente plazas como la Plaza Mayor, Plaza de la Madera o Plaza Juan Carlos I que han aglutinado un gran número de personas".

Según estimaciones municipales, la cantidad de residuos recogidos por los servicios de limpieza durante estos días se acercarían a las 20 toneladas. "Cifras muy elevadas que los trabajadores municipales han retirado de la vía pública de forma rápida y eficaz", asegura.

Más cambios en la Gala

No tan positivo es el balance de uno de los actos tradicionales que se ha ido adaptando con el paso del tiempo. La Gala de La Veguilla apenas contó con público. Aunque la alcaldesa explica que "lo cierto es que es un acto al que no va mucha gente, y ha sido una gala dinámica y de poca duración para que no resulte aburrida", el concejal del área señala que "se hizo en horario de mañana porque es el modo de que los representantes de este año no se pierdan parte de la fiesta, pero hay que darle otra vuelta. Valorar si hay que cambiarla de horario, o de día, o si apostar por una gala con un componente extra de humor, hay que estudiarlo detenidamente".