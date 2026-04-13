Sigue aquí en directo la petición del Toro Enmaromado de Benavente
La ciudad vive el día grande de sus fiestas patronales y espera a conocer el astado de 2026
Todo está listo en la Plaza Mayor de Benavente para la petición del Toro Enmaromado de Benavente de 2026. Alrededor de las 13.30 horas está previsto que la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, comparezca en el balcón de la Casa Consistorial y que se consume el rito de la petición del astado que se correrá por las calles benaventanas el próximo 3 de junio.
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