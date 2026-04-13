Procesión de La Veguilla
Las peñas del Toro de Benavente arropan a la Virgen de la Vega
Los peñistas han portado un año más a la imagen de la patrona en un recorrido por las calles céntricas y acompañados de asociaciones culturales
La Virgen de la Vega ha salido en procesión en la mañana de este Lunes de Pascuilla en Benavente y lo ha hecho, como es tradición, portada por las peñas oficiales del Toro. Este año esta procesión de La Veguilla ha contado con novedades, relacionadas principalmente con el recorrido, aunque se ha mantenido la esencia del tradicional acto.
Sobre las 10:45 horas una representación de cada peña inició un recorrido hacia la iglesia de Santa María para el comienzo de la procesión con la patrona. El inicio de la marcha procesional ha comenzado desde la puerta principal del templo parroquial de Santa María y ha sido la Peña Garrafón la encargada de sacar portada a hombros la patrona de la ciudad.
Desde allí y por un recorrido por Herreros, calle Cortes Leonesas, Plaza Mayor, Encomienda y de vuelta a Herreros y Santa María, las peñas del toro se han ido turnando para llevar a la Virgen de la Vega. Fue la Peña Compadres la encargada de meter las andas con la imagen mariana de nuevo al templo de Santa María.
En esta ocasión ha acompañado la música de la Banda de Música Maestro Lupi y también del músico Luis Antonio Pedraza, que ha vuelto a esta procesión para la puesta en valor de la música tradicional en esta procesión. Tras las peñas y las autoridades han desfilado las asociaciones de Amigos de las Capas, Las Candelas y Son de Los Valles con atuendo típicos.
A la procesión le ha seguido la ofrenda floral a la Virgen que este año se ha hecho tras el triduo y antes del acto litúrgico y, además de los niños representantes de las peñas oficiales, han participado en la ofrenda la alcaldesa y el concejal de Fiestas, así como las representantes de la Juventud y la Infancia.
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