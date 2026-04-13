"Glorificado", el Toro Enmaromado ungido para alcanzar los altares de Benavente

«Glorificado», un burel negro y cinqueño de la ganadería Cebada Gago, ha sigo «ungido» como Toro Enmaromado 2026. El morlaco, de 530 kilos de peso , saltará a las calles de Benavente el 3 de junio. La apuesta en 2025 por un Victorino, sube ahora otro peldaño con el debut local de la divisa de Medina Sidonia. El corazón de la Plaza Mayor lo ha celebrado de nuevo «calimocheando» los cielos.

La alcaldesa concedió el Toro Enmaromado, tal es el rito anual, y la Plaza Mayor rugió y regó las alturas de calimocho para celebrar la buena nueva. Fue un poco antes de tiempo, porque cuando la imagen del astado terminó de aparecer en la pantalla, la munición líquida ya prácticamente se había derramado por los aires, aunque el fervor festivo persistió con creces.

«Glorificado», es un Cebada Gago negro, cinqueño y de 530 kilos de peso. Fiestas mantiene así su apuesta por las ganaderías de postín, las clásicas de los Sanfermines, y al Victorino «Galocho»de 2025, le sucede ahora este morlaco de Medina Sidonia con nombre de aspirar a las alturas. De todos los palos taurinos sanfermineros, prácticamente solo el de Miura queda por tocarse en la plaza benaventana.

De La Zorrera a la Plaza Mayor de Benavente

Con encaste de Núñez, Jandilla y Torrestrella, este «Glorificado» presenta la factura de los bravos de La Zorrera, la finca de Cebada Gago. Los bravos de Cebada Gago, marcados con zarcillo en ambas orejas y divisa encarnada y verde, son conocidos por su gran movilidad, encaste y exigencia, rasgos que los han convertido en protagonistas habituales de los encierros de Pamplona, donde su presencia es sinónimo de rapidez y potencia en la carrera, y también de emoción y riesgo.

Miles de personas siguieron en la Plaza Mayor la presentación del bravo gaditano. El reloj para su carrera ha empezado ya la cuenta atrás de 52 días, pero un año más fue el corazón más joven el que latió con más potencia festiva.

GALERÍA | Las mejores imágenes de la petición del Toro Enmaromado de Benavente 2026 / J. A. G.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, empleó algo más de cinco minutos en su alocución a la plaza hasta consumar la respuesta a la petición popular. Recordó que la jornada no es un día ordinario, sino el día de la patrona, la Virgen de la Vega, una fecha en la que Benavente, según expresó, se reencuentra consigo mismo, se llena de emoción y se une como un solo pueblo, «en el que probablemente se trata del lunes más significativo del año».

Tras dedicar un recuerdo a quienes ya no están presentes y a quienes la vida ha llevado lejos, subrayando que se les recuerda en cada fiesta y en cada momento vivido, invitó al público a rendirles homenaje con un grito colectivo en su honor.

Búscate en la petición del Toro Enmaromado de Benavente 2026 / Eva Ponte

Agradeció seguidamente la regidora el esfuerzo de las asociaciones taurinas y de las peñas del Toro Enmaromado, destacando su labor para que la fiesta luzca con más fuerza y su papel fundamental en la conservación de esta tradición y recordó que Benavente ha sido reconocido con el Premio de Castilla y León a la Tauromaquia por su papel como referente en los festejos de toros con cuerda, un logro que atribuyó al trabajo colectivo y al compromiso de quienes mantienen viva esta fiesta.

Subrayó a renglón seguido que La Veguilla es memoria, historia y tradición, una celebración transmitida de generación en generación y vivida con pasión por los benaventanos, que han llenado la plaza con su entusiasmo y pasó a confirmar que este año se celebrarán dos Toritos del Alba y dos toros de cajón. En esta línea, y entre peticiones al respetable para que invocaran el «Toro, toro, toro...» habitual con más fuerza, agregó que las fiestas incluirán encierros de novillos, sueltas de vaquillas y actividades infantiles como los chiqui bueyes. Su alocución concluyó con la proclamación del Toro Enmaromado, «vuestro Toro, Glorificado».

Entonces comenzó la fiesta en el corazón de la Plaza Mayor para los más dispuestos. Desde la una de la tarde, la espera a que concluyera la misa por la patrona y a que las autoridades llegaran a la Casa Consistorial estuvo amenizada por dos speakers locales y música. Retomaron la faena con «Glorificado», ya presentado con largura y detalle en una gran pantalla. Luego la fiesta se trasladó al centro de la ciudad.