Glorificado, ungido Toro Enmaromado de Benavente 2026

Benavente ya conoce al protagonista de su fiesta más emblemática. Glorificado, un toro de la prestigiosa ganadería Hermanos de Cebada Gago, ha sido "ungido" como el astado que protagonizará el Toro Enmaromado 2026, en la tradicional petición en la Plaza Mayor.

El animal, marcado con el número 50, cuenta con un peso de 530 kilos y nació en marzo de 2021. De capa negro listón, bragado, meano y axiblanco, presenta además la característica señal de zarcillo en ambas orejas, rasgo distintivo de su ganadería. ‘Glorificado’ realizará el tradicional recorrido por las calles benaventanas el próximo 3 de junio a partir de las 19:30 horas, en uno de los momentos más esperados del calendario festivo local.

El anuncio ha tenido lugar durante la tradicional petición del toro, donde la alcaldesa de la localidad, Beatriz Asensio, ha concedido el astado ante miles de vecinos que abarrotaban l plza. La imagen del toro, proyectada en una pantalla gigante, fue recibida con aplausos y entusiasmo por parte del público, que celebró la elección de un ejemplar llamado a ofrecer emoción en el recorrido.

El debut de otra ganadería potente

La elección de ‘Glorificado’ supone además un hito para el festejo, ya que marca el debut de la ganadería Cebada Gago en el Toro Enmaromado. Este hierro, asentado en la finca La Zorrera, en Medina Sidonia (Cádiz), es uno de los más reconocidos por los aficionados, especialmente por su presencia habitual en los encierros de San Fermín.

Su antigüedad oficial se remonta a 1964, cuando lidió por primera vez una corrida completa en la plaza de Las Ventas. Sin embargo, sus orígenes se sitúan en 1935, cuando el conde de la Maza formó la vacada con reses de Juan Belmonte. Posteriormente, en 1960, José Cebada Gago adquirió la ganadería y la reconstruyó con reses de Carlos Núñez, Jandilla y Torrestrella, dando lugar al encaste actual.

Los toros de este hierro, caracterizados por su movilidad, exigencia y bravura, portan la divisa encarnada y verde, además del zarcillo en ambas orejas. Estas cualidades los han convertido en protagonistas de algunos de los encierros más exigentes del panorama nacional.

Con la llegada de Glorificado, Benavente se prepara para una edición que promete mantener intacta la esencia de una tradición única, considerada el mayor espectáculo del toro con cuerda en España y que cada año reúne a miles de visitantes en torno a su recorrido.