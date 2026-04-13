La colaboración ciudadana propició la investigación de un conductor que triplicaba la tasa de alcohol permitida

El hecho ocurrió hace unos días, cuando un ciudadano, se puso en contacto con la Guardia Civil de Zamora para informar que una persona había estado molestando a la clientela de un bar de la localidad de San Cristóbal de Entreviñas, se había puesto al volante de un vehículo con evidentes signos de embriaguez y se dirigía conduciendo hacia la carretera N-630 (Gijón – Sevilla). Inmediatamente, la Central Operativa de Tráfico (COTA), del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora, estableció un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo antes de que ocasionase un siniestro grave de circulación, en plena operación especial de tráfico de Semana Santa.

El despliegue de las patrullas culminó con la localización del vehículo sobre las 00:30 horas, cerca la población de Manganeses de la Polvorosa y, tras someter a su conductor a las pruebas de alcoholemia en aire espirado, arrojó una tasa de 0,81 mg/l de alcohol en aire espirado, superando en más de tres veces el valor de 0,25 mg/l. que es el máximo permitido para este conductor y tipo de vehículo. Además de lo anterior, los Guardias Civiles, pudieron constatar cómo esta persona mostraba unos signos externos que evidenciaban la conducción bajo una fuerte influencia de bebidas alcohólicas.

Como consecuencia, este conductor, ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y se enfrenta a una pena que podría suponer su ingreso en prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce o trabajos en beneficio de la comunidad por hasta 90 días. En cualquier caso, se le retirará el permiso de conducción entre uno y cuatro años. La colaboración ciudadana fue determinante para la evitación de un posible siniestro vial, por parte del jefe del subsector de Zamora envió a este ciudadano una carta de agradecimiento por su colaboración. La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana “que cada vez es más frecuente”, con estas acciones se pone de manifiesto "el alto grado de concienciación de la sociedad española" y “el creciente rechazo social hacia los delincuentes viales” que nos exponen a todos a las dramáticas consecuencias de los siniestros de tráfico.

La Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 y el servicio de ALERTAS APP ALERTCOPS; esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de esta APP se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.