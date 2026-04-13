"La Alborada" y versos de León Felipe, en el homenaje a Carlos Fresno en Benavente

Muy emotivo ha sido el homenaje que se ha rendido en Benavente a Carlos Fresno Gago, músico y destacado dinamizador de la cultura popular, fallecido durante las pasadas Navidades. El homenaje, promovido desde el Ayuntamiento de Benavente, se ha llevado a cabo en la Plaza Mayor en un rotundo silencio en el que se escucharon los versos del poema "Corazón mío" de León Felipe, tabarés como lo era Carlos Fresno, de la mano del presidente de la Asociación Cultural Son de Los Valles. Siguió después la interpretación de la obra "La Alborada", de David Rivas de la mano del músico zamorano Luis Antonio Pedraza y la Banda de Música Maestro Lupi.

Fresno un referente cultural y una figura clave en la recuperación de la danza del paloteo, colaboró de modo continuo con Benavente y los benaventanos y en esta Plaza se dieron cita algunos de sus alumnos y personas que se emocionaron durante los minutos en que se llevó a cabo el homenaje recordándole.

El concejal de Fiestas hizo entrega de un ramo de flores a los familiares de Fresno Gago.