La Veguilla de Benavente, tradición y actividad comercial

Benavente vuelve a volcarse en la celebración de La Veguilla, las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Vega, reconocidas como de Interés Turístico Regional. Una cita profundamente arraigada que marca uno de los momentos más esperados del año para la ciudad en el que el comercio local adquiere un protagonismo especial. Estos son algunos de los negocios que forman parte de este tejido comercial.

Las peñas llevando la Virgen de la Vega en procesión, hasta Santa María, en una edición anterior.

Carnicería Justel Gullón.

En la Avenida El Ferial, 89, Carnicería Justel Gullón es una parada obligada para quienes valoran la carne de calidad y el producto bien trabajado. Apuestan por género fresco y de cercanía, con especial protagonismo de la ternera Morucha, presente en su hamburguesa rellena con carne madurada 120 días, jugosa y de sabor intenso. Completan su oferta con elaborados como cachopos, torpedos de bacon o rabas de tierra.

CARNICERÍA JUSTEL / Avda. El Ferial, 89

Ferretería Carbayo.

También en la Avenida El Ferial, pero en el número 69, Ferretería Carbayo se presenta como una opción completa tanto para profesionales como para particulares que buscan variedad, calidad y soluciones adaptadas a cada necesidad. Con una red de más de 400 proveedores, este comercio de proximidad ofrece venta al por mayor y al detalle, asegurando que cualquier cliente pueda encontrar exactamente lo que necesita. Además, cuentan con un eficaz servicio de pedidos para conseguir productos que no se encuentren en tienda, garantizando rapidez y comodidad.

Entre los servicios que ofrece Ferretería Carbayo destaca el duplicado de llaves y mandos de garaje, una opción rápida y confiable para quienes requieren acceso inmediato a su hogar o negocio. Además, disponen de una amplia selección de herramientas, tanto eléctricas como manuales, así como artículos de hogar, menaje y pequeño electrodoméstico, cubriendo las necesidades básicas y profesionales de sus clientes. Su catálogo se completa con grifería, productos de fontanería e iluminación y asegura soluciones para distintos trabajos del hogar y el sector profesional.

En determinadas épocas del año, amplían su oferta con mobiliario y accesorios de jardín, adaptándose a la temporada y a las demandas de quienes buscan renovar sus espacios exteriores. Todo ello se complementa con el trato cercano y atención personalizada, para dar soluciones prácticas y ajustadas a cada situación.

Comercial de Ferretería Carbayo / Avda. El Ferial, 69. Benavente

Mi Electro Benavente.

En la Plaza del Grano, 11, ofrece todo lo necesario para equipar el hogar con comodidad y tecnología. Su catálogo abarca desde grandes electrodomésticos como neveras, lavadoras u hornos, hasta pequeños aparatos para el día a día, con opciones para todos los presupuestos. La tienda también dispone de televisores, teléfonos móviles, ordenadores, patinetes eléctricos y una amplia variedad de productos tecnológicos. Todo ello de marcas reconocidas y con la garantía de un servicio cercano. Además, cuentan con facilidades de pago como financiación de hasta 12 meses sin intereses, lo que hace más sencillo renovar los equipos del hogar. A lo largo del año lanzan promociones y ofertas puntuales, por lo que conviene estar atento a sus novedades. Con la llegada de la primavera y fechas como el Día de la Madre, es un buen momento para encontrar ese regalo práctico o dar un paso más en la modernización del hogar.

Electro Benavente / Electrodométicos, muebles de cocina, tv...

Ferretería Alijas.

Situada en la Plaza del Grano, pero al lado de Correos, está también Ferretería Alijas, referencia tanto para profesionales como para aficionados al bricolaje. En su establecimiento es fácil encontrar todo tipo de productos, desde candados y herramientas especializadas hasta material eléctrico o bombillas LED. Además, cuentan con una amplia variedad de artículos de ferretería, bricolaje e iluminación, y ofrecen servicio de copia de llaves para mayor comodidad de sus clientes.

Ferretería Alijas / Calle Santa Cruz, 17

Bicicletas Clemente.

En la calle Santa Cruz, 23, Bicicletas Clemente ofrece todo lo que un amante del ciclismo puede desear. La tienda cuenta con venta y reparación de bicicletas de todas las marcas y modelos, además de un servicio técnico especializado en maquinaria de jardinería.

Si disfrutas del cuidado del jardín, aquí encontrarás maquinaria de la reconocida marca Garland y un completo servicio técnico para mantener tus equipos en perfecto estado. También disponen de planes Renove para desbrozadoras y cortacéspedes, facilitando la renovación de tus herramientas de manera más económica y práctica.

El establecimiento ofrece una amplia variedad de bicicletas, recambios y accesorios. Destacan sus bicicletas eléctricas, tanto de montaña como de paseo, pensadas para quienes buscan movilidad cómoda, moderna y sostenible sin renunciar a la emoción del ciclismo. Ya sea para recorrer la ciudad o emprender rutas por la naturaleza, en Bicicletas Clemente podrás encontrar el modelo que mejor se adapte a tu estilo y necesidades. Además, su personal experto asesora a cada cliente para elegir la opción más adecuada, garantizando una compra satisfactoria.

Bicicletas Clemente / Benavente

Tecniagua.

Con casi 40 años de experiencia, Tecniagua, ubicada en la calle Ermita San Lázaro, 1, se ha consolidado como una empresa especializada en ofrecer soluciones integrales en todo lo relacionado con el agua. Su actividad abarca desde el diseño y construcción de piscinas hasta los tratamientos más novedosos en agua potable. El equipo de profesionales de Tecniagua acompaña cada proyecto de principio a fin, desde la fase de planificación hasta su ejecución, cuidando cada detalle y adaptándose a las necesidades de cada cliente. De este modo, garantizan resultados de calidad, siempre en cumplimiento con la normativa vigente y con materiales adecuados para asegurar la durabilidad de cada instalación.

Además de su vertiente más enfocada al ocio, la empresa cuenta con una amplia experiencia en el tratamiento y mejora de la calidad del agua de consumo humano. También está especializada en la detección de fugas en redes de distribución, un servicio que realizan mediante el uso de tecnología avanzada para lograr diagnósticos precisos y soluciones eficaces. La combinación de experiencia, innovación y atención personalizada convierte a Tecniagua en una opción fiable para quienes buscan soluciones eficientes, seguras y duraderas.

Tecniagua / Piscinas - Tratamientos de Agua - Bombeo - Descaldificación

Gestoría Vara Méndez.

Ofrece un servicio integral dirigido a pequeñas y medianas empresas, así como a particulares, con el objetivo de facilitar su gestión diaria. Sus profesionales trabajan en áreas como la contabilidad, la fiscalidad y la asesoría tributaria, además de prestar apoyo jurídico y encargarse de la gestión de las relaciones laborales. El equipo, formado por economistas, asesores laborales y abogados, analiza cada caso de forma personalizada para adaptarse a las necesidades de cada cliente y aportar soluciones eficaces. De este modo, permiten a las empresas centrarse en su actividad, su desarrollo y la atención a sus clientes.

Gestoría Vara, Méndez Asesores / Benavente

Entre sus servicios también se incluye la gestión integral de trámites vinculados al ámbito bancario, así como la tramitación ante la Administración en diferentes ámbitos. Además, actúan como agentes de seguros en todos los ramos, desde auto y hogar hasta vida, decesos o salud. A todo ello se suma la gestión de trámites relacionados con vehículos, como matriculaciones, transferencias, altas y bajas temporales, servicios de transporte o distintivos ambientales, además de otros procedimientos vinculados a la DGT.

Ferretería La Fuente.

En la calle Santa Cruz, 38, Ferretería La Fuente se ha consolidado como un establecimiento de confianza gracias a más de 70 años de experiencia al servicio de agricultores, ganaderos y particulares de Benavente y la comarca de Los Valles. Especializada en maquinaria y recambios agrícolas, ofrece soluciones adaptadas a las necesidades del sector profesional sin dejar de lado al cliente doméstico. Su amplio catálogo, con miles de referencias, incluye artículos de ferretería, cerrajería, jardinería y material eléctrico, además de cercados, mallas, hilos para empacar y plásticos agrícolas. Todo ello con productos de primeras marcas que garantizan calidad y durabilidad.

Ferretería La Fuente / C/ Santa Cruz, 38

El establecimiento destaca también por su servicio de distribución de suministros agrícolas, industriales y de ferretería en general, facilitando el acceso a todo tipo de materiales. A ello se suma un trato cercano y profesional, con asesoramiento personalizado para ayudar a cada cliente a elegir la mejor opción según sus necesidades. La experiencia, la variedad y la atención directa son algunas de sus principales señas de identidad.

Avícola Galocha.

Esta es una empresa familiar asentada en San Cristóbal de Entreviñas, especializada en el procesado de aves y con una sólida trayectoria. En Benavente, ha conquistado a sus clientes gracias a su servicio de comida casera para llevar, disponible en su establecimiento de la calle Herreros, 23. Allí elaboran a diario una amplia variedad de platos, hechos como en casa y listos para disfrutar sin complicaciones. Una opción cómoda para comer bien en el día a día o en jornadas festivas. Su oferta incluye diversidad de propuestas, entre las que están las más demandadas, tanto pollos asados como la paella. Ofrecen la posibilidad de asar cochinillos y lechazos si se los llevas tú, una alternativa cómoda para celebraciones o reuniones familiares.

Avícola Galocha cuenta también con otro punto de venta en la avenida El Ferial, 95, donde se pueden adquirir sus productos frescos.

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Galocha / Los Herreros, 23 y Av. El Ferial, 95. Benavente

Kiosko AyB.

Ubicado en plena Plaza del Grano, el Kiosko AyB es mucho más que un quiosco en Benavente, es una auténtica institución. Durante todo el año y especialmente en estas Fiestas de La Veguilla se convierte en parada obligatoria para hacerse con pañuelos y pulseras de la patrona. Pero a lo largo de todo el año ofrece el pan recién hecho, variedad de dulces, chucherías para darse un capricho y prensa y revistas para estar al día. También es punto habitual para quienes prueban suerte con La Quiniela o La Primitiva, añadiendo un extra de ilusión a la rutina diaria. Un establecimiento marcado por la cercanía en el trato, que hace que muchos clientes repitan día tras día.