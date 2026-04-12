La Veguilla de Benavente, "emoción y respeto"

Benavente disfruta este fin de semana de unas jornadas marcadas por la fiesta y la convivencia en torno a sus festejos patronales en honor a la Virgen de la Vega, declarados de Interés Turístico Regional de Castilla y León. Se trata de las Fiestas de La Veguilla.

Esta celebración, que trasciende desde hace años el propio Lunes de Pascuilla, que es el día central de los homenajes a la patrona, se extiende ya a todo el fin de semana previo con un completo programa de actividades culturales, deportivas y lúdicas. Peñas y asociaciones taurinas, así como clubes deportivos contribuyen de forma decisiva a engrandecer la fiesta con propuestas populares que reúnen a cientos de personas, tanto vecinos como visitantes.

Los actos tradicionales siguen siendo el eje de estas jornadas y mantienen viva la esencia de la festividad, con la participación de personas de todas las edades. Una celebración que, tal y como destaca la alcaldesa, Beatriz Asensio se vive con una intensidad especial en la ciudad y que conecta de forma directa con la identidad local, la tradición y el sentimiento de pertenencia.

El día de la patrona se presenta como una de las jornadas más esperadas del año. La regidora subraya que se trata de una fecha que deja huella tanto en lo personal como en lo colectivo. "Yo creo que es uno de los días más especiales del año, que en cuanto termina la celebración, estamos esperando al año siguiente". Una espera que, según explica, se alterna con otras citas muy señaladas en el municipio, como es el Toro Enmaromado, aunque la devoción a la Virgen de la Vega ocupa un lugar central.

Momento de la petición del Toro el pasado año en Benavente. / E. P.

La alcaldesa reconoce que, más allá de la responsabilidad institucional, este día tiene un significado muy profundo para ella como benaventana. En ese sentido, asegura que uno de los momentos que guardará como recuerdo imborrable de su etapa al frente del Ayuntamiento es el acto de la petición del Toro Enmaromado. "Es algo que hay que transmitir de generación en generación, para que quede esa tradición tan especial y tan importante se mantenga en Benavente".

Es, precisamente, esa petición uno de los instantes más esperados de la jornada. La alcaldesa describe ese momento de salir al balcón del Ayuntamiento como especialmente emocionante. "Se te ponen los pelos de punta, porque ves a todo el mundo cómo celebra, cómo está pendiente de que va a comenzar la petición del Toro". Destaca además la implicación de los vecinos, que hacen posible que todo el ritual se desarrolle con precisión y continuidad. "Es de agradecer que haya una sincronización, siempre por esa tradición".

La alcaldesa insiste en que el protagonismo recae en los propios benaventanos, que conocen perfectamente cada paso del proceso festivo. "Todos los benaventanos sabemos muy bien qué tenemos que hacer en cada momento y gracias a ellos, que son los verdaderos protagonistas, pues al final todo sale bien", afirma. En este contexto, reconoce que la emoción del momento puede variar el discurso preparado, pero no el sentido del acto, que mantiene intacta su esencia año tras año.

Otro de los elementos que se ha incorporado el pasado año y que repite este lunes es la proyección de imágenes en movimiento del Toro en la Plaza Mayor, un recurso que, según la alcaldesa, aporta un componente visual muy especial al acto de presentación. "Yo creo que le da un aspecto más espectacular al momento de presentación del Toro, porque además se le ve en movimiento", explica.

Aunque desde su posición no puede ver directamente la proyección, sí percibe la reacción del público, lo que aumenta la carga emocional del momento. "Ves cómo la gente está esperando ese momento y cuando sale la imagen es algo súper especial. Veo la reacción de la gente y es muy emocionante".

Al hablar de las Fiestas de la Veguilla, que suponen ya el inicio de la cuenta atrás para las del Toro Enmaromado, la alcaldesa de Benavente hace hincapié en el valor simbólico de estas fechas para la ciudad. Se trata, según expone, de "una de las fechas más señaladas y emotivas de nuestro calendario, en la que la tradición, sentimiento y orgullo benaventano se entrelazan de manera única". En ese mismo mensaje, destaca el homenaje a la patrona como elemento vertebrador de la celebración, "símbolo de protección y unión para toda nuestra ciudad".

Asensio, además, incide en la importancia de preservar este legado. "Es nuestra responsabilidad seguir preservando y transmitiendo estas tradiciones a los más jóvenes, inculcándoles el respeto, el conocimiento y el orgullo por nuestras fiestas. Solo así garantizaremos que la esencia de este día y de nuestras costumbres perduren en el tiempo".

Noticias relacionadas

Estas son palabras que la alcaldesa de la ciudad ha querido dejar plasmado en el saluda del programa municipal de La Veguilla y en el que invita a vivir estas fiestas "con emoción y respeto".