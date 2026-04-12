El pasacalles de Gigantes y Cabezudos llena de vida el corazón de Benavente, en La Veguilla
Animada mañana la del domingo de La Veguilla en Benavente donde las actividades con marcado carácter tradicional han logrado despertar el interés de vecinos y visitantes. Las calles del centro de Benavente han vuelto a acoger el ambiente festivo del pasacalles de Gigantes y Cabezudos. Especialmente los más pequeños, siguieron el recorrido de la comparsa marcado por la música, el baile y mucha animación.
La comitiva partió desde la Casa de la Cultura “La Encomienda”, punto habitual de salida, para adentrarse después por la calle Herreros y continuar por Santa María, recorriendo algunas de las vías más céntricas de la ciudad. A su paso, las figuras, con sus movimientos característicos, no tardaron en despertar sonrisas y carreras improvisadas entre los niños, que encontraban en los cabezudos un juego divertido intentando esquivar sus golpes.
El acompañamiento musical, en esta ocasión a cargo de una charanga, aportó un ritmo alegre que invitaba a seguir el desfile. Las piezas populares lograron que distintos grupos se sumaran espontáneamente al pasacalles, convirtiendo el recorrido en una actividad participativa.
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