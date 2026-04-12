Gran animación en La Veguilla con bailes tradicionales, pasacalles con charangas y reparto de sangría

Las bajas temperaturas no han impedido que la fiesta siga en Benavente. La programación de la tarde de este domingo ha contado con varias citas culturales y lúdicas que han tenido gran acogida de vecinos y visitantes.

En la calle Sancti Spíritus el Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca, luciendo su vistosa indumentaria, arrancó los aplausos del público por la calidad de sus interpretaciones. "Toritos", "El bolero de Algodre", la "Jota de Villalpando", o la de Nuez de Aliste, y otras piezas de Vidriales o Muga subieron al escenario para hacer las delicias de los presentes.

Actuación de Doña Urraca, en La Veguilla. / Eva Ponte

No faltó la danza del paloteo y un mensaje de recuerdo para Carlos Fresno, ya fallecido, por su labor de promoción del paloteo en la zona de Tábara.

Actuación de Doña Urraca, en La Veguilla. / Eva Ponte

La animación en otros puntos de la ciudad fue de la mano de distintas charangas. Peñas oficiales y no oficiales han hecho su propia celebración como Malgrat y Trevinca que juntos han animado el centro con la charanga "Ni pa ti ni pa mí" o Garrafón con "Paso_Doble".

Peñistas de Trevinca y Malgrat con la charanga. / Cedida

Además en la Plaza Mayor un año más la Peña Qué Pasa Cagao ha sido la encargada de repartir sangría y pastas a decenas de personas que se acercaron hasta este punto de la zona centro.