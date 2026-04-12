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Gran animación en La Veguilla con bailes tradicionales, pasacalles con charangas y reparto de sangría

Tarde de música para todos los gustos en la zona centro de Benavente

Doña Urraca en las Fiestas de La Veguilla en Benavente.

Doña Urraca en las Fiestas de La Veguilla en Benavente. / Eva Ponte

Eva Ponte

Las bajas temperaturas no han impedido que la fiesta siga en Benavente. La programación de la tarde de este domingo ha contado con varias citas culturales y lúdicas que han tenido gran acogida de vecinos y visitantes.

En la calle Sancti Spíritus el Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca, luciendo su vistosa indumentaria, arrancó los aplausos del público por la calidad de sus interpretaciones. "Toritos", "El bolero de Algodre", la "Jota de Villalpando", o la de Nuez de Aliste, y otras piezas de Vidriales o Muga subieron al escenario para hacer las delicias de los presentes.

Actuación de Doña Urraca, en La Veguilla.

Actuación de Doña Urraca, en La Veguilla. / Eva Ponte

No faltó la danza del paloteo y un mensaje de recuerdo para Carlos Fresno, ya fallecido, por su labor de promoción del paloteo en la zona de Tábara.

Actuación de Doña Urraca, en La Veguilla.

Actuación de Doña Urraca, en La Veguilla. / Eva Ponte

La animación en otros puntos de la ciudad fue de la mano de distintas charangas. Peñas oficiales y no oficiales han hecho su propia celebración como Malgrat y Trevinca que juntos han animado el centro con la charanga "Ni pa ti ni pa mí" o Garrafón con "Paso_Doble".

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Peñistas de Trevinca y Malgrat con la charanga.

Peñistas de Trevinca y Malgrat con la charanga. / Cedida

Además en la Plaza Mayor un año más la Peña Qué Pasa Cagao ha sido la encargada de repartir sangría y pastas a decenas de personas que se acercaron hasta este punto de la zona centro.

Reparto de sangría y pastas de la Peña Qué Pasa Cagao.

Reparto de sangría y pastas de la Peña Qué Pasa Cagao. / Eva Ponte

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