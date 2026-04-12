Las Escuelas Taurinas de Gente del Toro, protagonistas de una intensa mañana de La Veguilla en Benavente

Son ya un clásico de las Fiestas Patronales de La Veguilla en Benavente. Las actividades de la asociación taurina Gente del Toro han vuelto a tener protagonismo, en una mañana marcada por la participación y el ambiente festivo. Las Escuelas Taurinas salieron a la calle con sus carretones, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para el público más joven, aunque también hubo muchos adultos que se sumaron a la propuesta.

GALERÍA | Las Escuelas Taurinas de Gente del Toro, en imágenes / Eva Ponte

Uno de los momentos más esperados fue la salida de “Imperioso”, el carretón enmaromado que ya es imprescindible dentro del programa. Tras unos minutos de espera, los más pequeños se fueron colocando junto a la maroma para iniciar el recorrido desde el entorno del toril viejo, en un ambiente de expectación que pronto dio paso a la acción.

Carretón enmaromado de Gente del Toro, a su paso por Santa María. / Eva Ponte

A lo largo del trayecto por las calles céntricas no faltaron las carreras ni los habituales gritos de “maroma”, que acompañaron el paso del carretón hasta su llegada a la Plaza de la Madera. Allí, aunque no hubo argolla, sí se hizo una pausa antes de emprender el camino de regreso.

Carreras de niños y mayores en los encierros con carretones. / E. P.

De vuelta al punto de inicio, la actividad continuó con varias tandas de encierros, permitiendo que más participantes pudieran disfrutar de la experiencia en una jornada pensada para todas las edades.