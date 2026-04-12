Las Escuelas Taurinas de Gente del Toro, protagonistas de una intensa mañana de La Veguilla en Benavente
El carretón enmaromado "Imperioso" ha hecho las delicias de niños y mayores por las calles céntricas
Son ya un clásico de las Fiestas Patronales de La Veguilla en Benavente. Las actividades de la asociación taurina Gente del Toro han vuelto a tener protagonismo, en una mañana marcada por la participación y el ambiente festivo. Las Escuelas Taurinas salieron a la calle con sus carretones, convirtiéndose en uno de los principales atractivos para el público más joven, aunque también hubo muchos adultos que se sumaron a la propuesta.
Uno de los momentos más esperados fue la salida de “Imperioso”, el carretón enmaromado que ya es imprescindible dentro del programa. Tras unos minutos de espera, los más pequeños se fueron colocando junto a la maroma para iniciar el recorrido desde el entorno del toril viejo, en un ambiente de expectación que pronto dio paso a la acción.
A lo largo del trayecto por las calles céntricas no faltaron las carreras ni los habituales gritos de “maroma”, que acompañaron el paso del carretón hasta su llegada a la Plaza de la Madera. Allí, aunque no hubo argolla, sí se hizo una pausa antes de emprender el camino de regreso.
De vuelta al punto de inicio, la actividad continuó con varias tandas de encierros, permitiendo que más participantes pudieran disfrutar de la experiencia en una jornada pensada para todas las edades.
- Agricultores de este pueblo de Zamora exigen medidas ante al aumento de la población de ciervos: 'Es una plaga
- Villaralbo baila por sevillanas como capital flamenca de Zamora
- GALERÍA | Villaralbo baila por Sevillanas
- Industria pisa el acelerador y desbloquea en cinco días nueve proyectos energéticos de Zamora
- Los trabajadores de Losán suman ya más de cuatro meses sin cobrar
- La Bóveda de Toro homenajeará este domingo a Félix Hernández Lorenzo
- El antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey de Zamora cobra vida de nuevo
- El hidrógeno verde se llevará anualmente 270.000 metros cúbicos de agua de los acuíferos de Zamora