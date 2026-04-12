Los Chiqui Bueyes de Charamandanga se pasean por Benavente en La Veguilla

Estas Fiestas de la Veguilla en Benavente ha vuelto la Concentración de Chiqui Bueyes de la Asociación Taurina Charamandanga. Es la segunda edición y forma parte de las celebraciones de las fiestas patronales tras una primera edición que no pasó desapercibida. Dos recorridos han realizado con los bueyes.

Primero con uno de los animales guiado por una maroma, desde el toril hasta La Madera, donde se realiza un descanso para el enmaromado. La actividad contó con muchos seguidores, niños y mayores que no han querido perderse este primer contacto con la fiesta tradicional de Benavente.

Chiqui Buey enmaromado de Charamandanga. / E. P.

Después llegaron la Concentración de Chiqui Bueyes por un pequeño recorrido desde el toril a la Madera. Los animales han ido acompañados en todo momento por el ganadero.

Chiqui Buey enmaromado de Charamandanga. / E. P.

Organizada por la Asociación Taurina Charamandanga, la propuesta nacía ya el pasado año con la intención de innovar dentro de las fiestas patronales. La respuesta fue más que positiva, con una gran afluencia de asistentes y un ambiente animado que acompañó durante todo el desarrollo de la cita. Este año la respuesta ha vuelto a ser masiva.

Chiqui Buey enmaromado de Charamandanga. / E. P.

El buen resultado deja la puerta abierta a su continuidad en próximos años.