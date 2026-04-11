Los trabajadores de Losán suman ya más de cuatro meses sin cobrar

La situación de la plantilla de Tableros Losán en el polígono industrial Santa Marina, en la localidad de San Román del Valle (Villabrázaro) continúa deteriorándose, con un elemento que agrava aún más el conflicto que es el aumento de las nóminas impagadas. En estos momentos, los trabajadores acumulan ya cuatro mensualidades sin cobrar, desde el mes de diciembre, enero, febrero y marzo, según explica el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de la UGT, Ángel Lobo. Estas circunstancias incrementa la presión económica y personal sobre unas familias que llevan más de dos años soportando una situación de incertidumbre constante.

Los retrasos comenzaron en 2024 y, lejos de resolverse, han derivado en impagos continuados que han terminado por asfixiar a buena parte de la plantilla. Muchos trabajadores han tenido que afrontar gastos básicos sin ingresos regulares, con dificultades para hacer frente a alquileres, suministros o incluso al desplazamiento diario al trabajo. A ello se suma el desgaste emocional de una situación prolongada en el tiempo y sin respuestas claras por parte de la empresa.

En la actualidad, alrededor de 50 empleados permanecen en permiso retribuido hasta el próximo 30 de abril, sin información concreta sobre qué ocurrirá a partir de esa fecha. La falta de comunicación y de una hoja de ruta definida alimenta la incertidumbre y la sensación de abandono entre los trabajadores, que siguen sin recibir explicaciones sobre el futuro de la planta.

La actividad en las instalaciones es prácticamente inexistente y se limita a labores básicas de mantenimiento, según explica Lobo. Tan solo cinco personas por turno —dos durante el día y tres por la noche, se encargan de permanecer en la fábrica para garantizar su conservación, en un contexto en el que la producción está completamente paralizada.

El deterioro de la situación también se refleja en la evolución de la plantilla. La fábrica llegó a contar con 170 trabajadores en 2024, en pleno rendimiento, pero la cifra se ha reducido progresivamente hasta los actuales, en muchos casos debido a bajas voluntarias o a empleados que han optado por solicitar la extinción de sus contratos ante los impagos reiterados.

Demandas en los juzgados

En paralelo, el conflicto se traslada a los juzgados. "Tenemos ahora presentadas alrededor de una docena de demandas. Las primeras, correspondientes a casos en los que la empresa no asumió responsabilidades, se encuentran ya en fase de ejecución. Por su parte, los trabajadores que han solicitado la extinción de sus contratos están siendo citados para mediados de septiembre. Algo que es insostenible cuando estamos hablando de una situación como esta".

No hay señales de solución a corto plazo, por lo que el sentimiento entre la plantilla es cada vez más pesimista ante un futuro completamente incierto.