La obra de Miguel Ángel García, cartel del Toro Enmaromado de Benavente 2026
El trabajo "Cabeza de toro con soga" se ha presentado en la gala de La Veguilla en el Teatro Reina Sofía
El cartel de Miguel Ángel García Olicas es el elegido por el jurado entre las seis obras seleccionadas por votación popular para representar las Fiestas del Toro Enmaromado 2026 de Benavente.
El autor de este cartel, que lleva por título "Cabeza de toro con soga", explicó en la la Gala de Imposición de Bandas de los Representantes de la Juventud y de la Infancia "identifica la cabeza del toro con la maroma que es la representación de las fiestas de Benavente. Todos no tenemos las mismas ideas, pero creo que es una obra bastante bonita".
Es la edición número 67 del Concurso del Cartel de las Fiestas del Toro Enmaromado y la obra ganadora ha sido revelada este sábado durante el acto en el que también estuvo presente el representante de Bodegas Vega de Tera, Iván García puesto que el ganador se lleva además de 1.000 euros, su peso en vino gracias a la colaboración de este patrocinador.
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