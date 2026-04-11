La Carrera del Toro Enmaromado por La Veguilla, todo un éxito
La iniciativa popular y solidaria aúna deporte y tradición en una de las citas más concurridas de las fiestas
Benavente ha vivido la tarde de este sábado uno de los momentos más esperados de las Fiestas de La Veguilla, la Carrera del Toro Enmaromado, una cita muy popular y con decenas de personas participantes que combina tradición, solidaridad y deporte.
Este año se ha cumplido ya la edición veintiuna. Se trata de una prueba no competitiva y en la que ha participado gente de todas las edades. Por iniciativa del Club Benavente Atletismo y con la colaboración de Gente del Toro que lleva un carretón y organiza puntos clave de la carrera como la parada en las argollas de descanso, es una apuesta ganadora en la programación festiva.
En esta ocasión el recorrido no ha podido pasar por la Rúa ni Santa María, pero la carrera se ha ido adaptando a las circunstancias. Ha habido algún que otro susto, pero, sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien.
Como ocurre con la tradicional carrera del enmaromado del miércoles anterior al Corpus, esta carrera dio salida a las 19:30 horas, tras escuchar las tres bombas anunciadoras.
Algo que define a esta carrera es su carácter solidario. Con una aportación de 3 euros, los participantes recibieron un dorsal y una camiseta conmemorativa y lo recaudado es íntegramente para la Asociación de Fibromialgia de Benavente (AFIBE).
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