Benavente corona a sus nuevas representantes de la Juventud y la Infancia

Benavente ya tiene nuevas representantes de la Juventud y de la Infancia, una vez realizada la imposición de bandas en una gala celebrada este sábado en el Teatro Reina Sofía de Benavente.

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, fue la encargada de poner la banda a cada una de las participantes de este año: Ana Villarino Rodríguez, Leire Vara Álvarez y África García Ranilla, representantes de la infancia y Lorena Cachón Merino y Noa Diez Molpeceres, representantes de la Juventud. Además, Patricia Cardo Robledinos no ha podido estar en esta gala y fue su padre el que recogió la banda y un ramo de flores. Las participantes acudieron con los trajes regionales.

El concejal de Fiestas con los representantes de la Juventud de 2025. / E. P.

En esta edición la celebración ha tenido escasa asistencia de público, aunque se había optado desde el Ayuntamiento por dejar el acceso gratuito. Apenas se han ocupado unos asientos de la zona de butacas y de la entreplanta. Se ha echado en falta también la asistencia de representantes municipales de la corporación puesto que solo se han dado cita en esta gala la alcaldesa y varios concejales del Partido Popular.

Aún así no ha faltado la emoción de cada uno de los momentos llevados a este acto, ni los aplausos.

Representantes de la Juventud durante la gala. / E. P.

Izaskun Gallego, Emma del Río, Christian Craqui y María Rodríguez, representantes de la Juventud del año 2025 subieron al escenario y el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, les hizo entrega de un obsequio. El edil dirigió unas palabras de agradecimiento a estos jóvenes por su dedicación en las fiestas y distintos actos celebrados en la ciudad y en los que han estado colaborando en el último año. También los jóvenes dirigieron unas palabras de agradecimiento y enfatizaron la emoción de los momentos vividos en el último año.

Foto de familia en el momento de finalizar la gala, con los participantes. / E. P.

Llegó después el momento de la imposición de bandas de las representantes de este año, en lo que colaboraron tanto la alcaldesa de Benavente como el concejal de Fiestas.

El acto concluyó con un mensaje de apoyo a las nuevas representantes por parte del Ayuntamiento para acompañarlas en esta experiencia, que tiene uno de los momentos más esperados en la procesión de la patrona del próximo lunes y la petición del toro.

Durante la gala las jóvenes permanecieron en el escenario al que también subió el músico zamorano Adrián Lorenzo quien mostró su calidad como artista.