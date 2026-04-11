Benavente conecta con el pasado y presente del Toro Enmaromado en esta exposición

La memoria del Toro Enmaromado de Benavente ya tiene un nuevo espacio donde mirarse y reconocerse. La exposición “Del pasado al presente de nuestra fiesta”, inaugurada este sábado dentro de la programación de La Veguilla, propone un recorrido que los visitantes ya califican de "emocional" por la evolución de una de las señas de identidad de Benavente, combinando piezas históricas, elementos simbólicos y un valioso archivo gráfico.

Ubicada en la sala de exposiciones temporal habilitada junto al toril, la muestra promovida desde la Concejalía de Fiestas reúne algunos de los elementos más representativos de la tradición. Entre ellos, destacan varias maromas antiguas, así como la argolla, símbolo indiscutible del Toro Enmaromado. No falta tampoco la presencia del toro de 2016, de la ganadería de Samuel Flórez, conocido como “Pitarroso”, cuya incorporación ha despertado una especial expectación entre los visitantes.

Exposición del pasado al presente del Toro Enmaromado. / E. P.

El recorrido se completa con una reproducción de un toro realizada por el artista local José Luis Tejero, que aporta una mirada diferente, y con varias cabezas naturalizadas de distintos toros enmaromados, propiedad del Ayuntamiento, que evocan momentos clave de la historia reciente de la fiesta. A todo ello se suman los pañuelos de las peñas, otro de los elementos imprescindibles para entender el ambiente que se vive cada año en las calles.

Uno de los grandes atractivos de la exposición es el apartado fotográfico. Las imágenes en blanco y negro, cedidas de forma altruista por Fotografías Peleas —con trabajos de José Luis Peleas y de su padre— y por Fotos Juanjo, permiten viajar en el tiempo y observar cómo ha evolucionado la celebración, pero también cómo se han mantenido intactas algunas de sus esencias.

Exposición del pasado al presente del Toro Enmaromado. / E. P.

El concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo, ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a la muestra, destacando la “gran expectación” que ha generado y la satisfacción de ver la buena acogida del público. Una invitación a redescubrir, desde la emoción y la memoria, una fiesta que sigue muy viva en el presente.