El benaventano Roberto Cejuela hace un alegato a las raíces en el discurso de la gala de La Veguilla

“Benavente lo llevo en el corazón”. Son palabras de Roberto Cejuela, el mantenedor de la gala de Imposición de Bandas a las Representantes de la Juventud y la Infancia de Benavente. El benaventano, entrenador de deportistas olímpicos, ha protagonizado un discurso cargado de referencias personales, agradecimientos y, como no podía ser de otro modo, de defensa del papel del deporte, la educación y las tradiciones en la formación de las nuevas generaciones.

Roberto Cejuela tiene una destacada trayectoria en el ámbito del deporte de élite, la investigación científica y la formación universitaria. Ha sido y es entrenador de atletas, triatletas y ciclistas profesionales, logrando junto a sus deportistas importantes éxitos internacionales, con medallas en Campeonatos del Mundo y de Europa y numerosos títulos nacionales.

Durante su intervención, Cejuela destacó la importancia de las experiencias vividas en la infancia en Benavente como base del desarrollo personal, subrayando el papel fundamental de los centros educativos y de las actividades deportivas. Recordó su paso por el colegio San Vicente de Paúl y el instituto en Benavente, así como sus inicios en el ciclismo dentro de un club deportivo, experiencias que marcaron su trayectoria vital y profesional. En este sentido, aseguró que “es muy importante que tengamos lugares, clubes deportivos y referencias que ayuden a formar a las personas desde pequeños”.

El concejal de Fiestas (izquierda) con el mantenedor de la gala (derecha) sobre el escenario. / E. P.

El mantenedor explicó que su vinculación con el deporte fue determinante hasta el punto de orientar su futuro académico hacia las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, convirtiendo esa pasión en su profesión. No obstante, quiso recalcar que, más allá de las instalaciones, “lo más importante son las personas”, en referencia a quienes contribuyen a formar y acompañar a los jóvenes.

En un tono cercano, también puso en valor sus raíces familiares y su vínculo constante con Benavente, ciudad a la que ha definido como “un puente de caminos” y a la que regresa siempre. En este sentido, ha destacado el peso de las tradiciones y su transmisión generacional, recordando celebraciones locales como la fiesta del Toro Enmaromado, en la que ha participado desde niño.

Cejuela señaló además el crecimiento que ha experimentado la ciudad en materia deportiva, con más clubes y apoyo institucional, y animó a seguir avanzando en esa línea para fomentar hábitos de vida saludables. “A día de hoy veo mucho más desarrollo, más clubes deportivos y más apoyo al deporte”, afirmó.

El concejal de Fiestas le hace entrega de una Veguilla como recuedo a Roberto Cejuela. / E. P.

El discurso sirvió también para dar un mensaje de orgullo y reconocimiento hacia los jóvenes representantes de la ciudad, así como un agradecimiento especial a su familia, a la que atribuyó un papel clave en su desarrollo personal. “Gracias a mi familia puedo ser la persona que soy”, señaló.

Roberto Cejuela fue el encargado de abrir la gala, mientras que la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, la cerró. En su discurso señaló "hoy nos hemos reunido en este acto de imposición de bandas, un momento que no solo simboliza reconocimiento, sino también ilusión, compromiso y futuro, un futuro que está en vuestras manos", señaló dirigiéndose a las representantes de la Juventud. Y se refirió después a Roberto Cejuela, que ya no estaba en la gala por compromisos familiares. "Este año hemos tenido el honor de contar con un invitado muy especial, como Roberto Cejuela, que representa los valores que hoy hemos querido mostrar aquí. Y quería hablarle a él y dedicarle unas palabras porque hablarle a él es hablar de esfuerzo, de constancia, de superación".

Añadió también de algo "importantísimo" que es cómo habla "con muchísimo cariño de Benavente, de la infancia que vivió aquí. Transmitamos de generación en generación las raíces, las costumbres, que los benaventanos vivimos siempre con tanta pasión. Su trayectoria no queda solo en las aulas, sino que va más allá, puede ser un ejemplo para todos nuestros jóvenes, que vean que al final ese esfuerzo tiene, en la gran mayoría de los casos, su recompensa".

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, durante su discurso. / E. P.

Dirigiéndose a las jóvenes que recibieron en este sábado la banda señaló "hoy no solo recibís una banda, sino que recibís un símbolo de confianza, de responsabilidad y de oportunidad. Aprovechad este momento para crecer, para creer en vosotras mismas y seguir construyendo vuestro camino. Que este acto sea solo el comienzo de muchas nuevas experiencias, el ejemplo de personas como Roberto Cejuela, recuerde siempre que con trabajo y pasión no hay límites".