Makoki prende la mecha de La Veguilla y desata la fiesta en Benavente
Cerca de doscientas personas se suman a la fiesta del 30 Aniversario de la Peña No Te Embales que ha animado las calles céntricas, donde hay otras propuestas musicales y culturales
Gran animación en las calles de Benavente en la primera jornada festiva de La Veguilla. La propuesta de la peña no oficial No Te Embales (NTE) que este año cumple su 30 aniversario ha sido todo un éxito de participación. A su apuesta por sumar la música de Makoki a las fiestas patronales ha logrado el respaldo de casi doscientas personas inscritas.
El pasacalles de charangas ha comenzado este año por todo lo alto con esta iniciativa que ha animado la zona centro. También ha habido otras propuestas que no han dejado de tener su público como el concierto del grupo Standby, en la zona de foodtrucks, que este año está dispuesta en la calle Sancti Spiritus.
En el Reina Sofía el monologuista y humorista JJ Vaquero ha llenado el teatro. Mientras que las distintas peñas oficiales y no oficiales han abierto sus locales para celebrar las fiestas.
Conciertos, animación, comidas de hermandad, más charangas, juegos y muchas ganas de pasarlo bien se han dado cita en Benavente en los locales repartidos por distintos puntos del casco urbano. Además, el tiempo ha acompañado en esta jornada.
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