ACTUALIZADA: Herida una mujer de 60 años al salirse de la vía con su turismo en término de Burganes

Una mujer de unos 60 años ha resultado herida tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 13 de la carretera ZA-100, en el término municipal de Burganes de Valverde (Zamora), después de que el turismo en el que viajaba se saliera de la vía.

A las 16:32 horas, se comunicó que un turismo había sufrido una salida de la vía y que la mujer que viajaba en él había quedado atrapada en el interior, por lo que la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León dio aviso a los Bomberos de la Diputación de Zamora, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó recursos hasta el lugar.

Posteriormente, se informó de la anulación de la salida de los Bomberos al confirmarse que la afectada había conseguido salir del turismo. La mujer fue atendida en el lugar por el equipo de Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Según informa el Ayuntamiento de Benavente "la ocupante del vehículo pudo salir con la ayuda de la Guardia Civil y personal sanitario. Los bomberos colaboraron en las labores de aseguramiento de la zona y procedieron a la desconexión completa del vehículo, como medida preventiva ante el riesgo de ignición".

Finalizadas estas actuaciones, la dotación dio por concluida la intervención y regresó al parque.

Desde el Servicio de Bomberos de Benavente se recuerda la importancia de extremar la precaución al volante y se pone en valor la coordinación entre los distintos servicios de emergencia.