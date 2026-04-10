Todos los cambios previstos en los actos devocionales a la Virgen de la Vega en Benavente

Benavente celebra desde este viernes sus fiestas patronales de La Veguilla, declaradas de Interés Turístico Regional. Música, animación en las calles, ambiente de peñas y diversión se unen a actos más tradicionales que tienen en su punto central la figura de la Virgen de la Vega. Entre los actos tradicionales destacan los devocionales y litúrgicos.

El programa municipal de las Fiestas de La Veguilla de Benavente contempla cambios en el tradicional triduo a la Virgen de la Vega, que cuenta con numerosos devotos. Era habitual el inicio de este triduo en la tarde de este viernes y continuaba sábado y domingo; mientras que el lunes se oficiaba la misa en honor a la patrona. En esta ocasión el triduo a la Virgen de la Vega dará comienzo en la jornada de mañana sábado y finaliza el mismo lunes de La Veguilla, haciendo coincidir el tercer día de triduo con la misa en honor a la patrona de Benavente.

Además de su larga trayectoria, historia vinculada a Benavente y arraigada tradición, la Virgen de la Vega es la patrona de la ciudad y goza de gran cariño y veneración entre los benaventanos y benaventanas, tanto los que viven allí como los que están fuera.

Su sede se encuentra en la iglesia de Santa María del Azogue, donde permanece todo el año sobre sus andas de plata, lista para recibir a los devotos que se acercan a ella con frecuencia para rezar y también para sacar alguna instantánea.

Actos previstos

Esta mañana, niños y niñas de los colegios Virgen de la Vega y San Vicente de Paúl realizan una ofrenda floral a la patrona, y recuerdan su historia y vinculación con la ciudad. Y por la tarde, se preparan las andas para los días de triduo y la procesión del lunes. Los preparativos corren a cargo de un grupo de peñistas y ex-peñistas de Badenes que lo hacen ya desde hace décadas con mucho cariño y dedicación.

El triduo cambia de días y también cambia de horario. De modo que tendrá lugar los días sábado, domingo y lunes a las 12 horas. Además, el lunes habrá procesión por las calles céntricas y portada por representantes de las peñas oficiales a partir de las 11 y antes de que se inicie la misa en honor a la patrona tendrá lugar una ofrenda floral. Este acto se hizo por primera vez el pasado año fuera de la liturgia.