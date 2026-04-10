Benavente rinde homenaje a Carlos Fresno, dinamizador de la cultura popular

El Ayuntamiento de Benavente tiene previsto realizar un sentido homenaje a Carlos Fresno Gago, músico y gran dinamizador de la cultura y el folclore de Tábara y también en Benavente y en la comarca de Los Valles. Fresno, que falleció las pasadas navidades, fue el alma de la recuperación de la danza del paloteo en Tábara y en Benavente promovió la creación del grupo de paloteo en el Instituto de Educación Secundario Los Sauces, donde fue docente.

En Benavente fue además muy conocido popularmente por sus recreaciones de belenes que año tras año llevaba a una de las salas del Centro Cultural Soledad González con propuestas novedosas y siempre con un carácter lúdico, dirigido sobre todo a los más pequeños.

El homenaje organizado por el Ayuntamiento de Benavente, desde la Concejalía de Fiestas, contará en el acto previsto para las 10:40 horas con la participación del músico, Luis Antonio Pedraza y la Banda de Música ‘Maestro Lupi’ de Benavente que interpretarán la obra de David Rivas, ‘La Alborada’.

"De esta forma, se rendirá un merecido homenaje a un referente cultural y una figura clave en la recuperación de la danza del paloteo", incide el Ayuntamiento.

Nacido en Tábara, Carlos Fresno era también colaborador habitual del Ayuntamiento de Benavente.

La figura de Carlos Fresno Gago será homenajeada el día de la Virgen de la Vega a partir de las 10:40 horas en la Plaza Mayor de Benavente.