El TAC del Hospital de Benavente sigue averiado y la Gerencia evalúa dos contratos externos

El equipo de TAC del Hospital de Benavente permanece fuera de servicio desde el miércoles de Semana Santa. Desde entonces, el aparato no ha recuperado su funcionamiento normal y el centro acumula ya varios días consecutivos sin poder realizar tomografías en los casos de urgencia.

Durante los primeros días tras la avería -con anterioridad el aparato había logrado ser reparado tras otra semana de inactividad, aunque la reparación apenas duró 28 horas- el personal médico de urgencias intentó que el TAC fuera de servicio no condicionara de forma sistemática las derivaciones de pacientes a Zamora, extremando las exploraciones convencionales. Desde ayer, sin embargo, todos los pacientes de urgencias que requieren esta prueba son derivados directamente al Virgen de la Concha, según ha podido saber este periódico.

Ayer, un técnico de Siemens, marca del TAC y a la vez de la empresa que ha recibido la adjudicación del contrato de mantenimiento en el área asistencial licitado hace unos meses, trabajaba con el aparato desmontado para resolver la avería.

Externalizar pruebas e informes

En este contexto, este periódico pudo saber ayer que la Gerencia de Salud del Área de Zamora ha impulsado la externalización de las pruebas y de la redacción de informes en toda la provincia.

El contrato destinado a la realización de pruebas TAC fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19 de marzo de 2026, con plazo de presentación de ofertas hasta el 6 de abril de 2026. El presupuesto base asciende a 179.345 euros, 197.279,5 euros con IVA, y su duración será de siete meses a partir del 1 de mayo de 2026 o desde la fecha de formalización. Actualmente se están evaluando las ofertas.

Este servicio se dirige a pacientes beneficiarios de asistencia sanitaria pública en el ámbito de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, lo que abarca a toda el área, incluida Benavente. El objetivo es cubrir la demanda de estudios diagnósticos ante la imposibilidad de la Gerencia de realizarlos con los medios disponibles, una situación especialmente relevante en la comarca benaventana debido a la inoperatividad prolongada del TAC.

El contrato prevé la realización estimada de 2.370 estudios, entre ellos 1.300 TAC simples, 385 complejos, 385 con contraste y 300 combinados sin y con contraste. El centro adjudicatario deberá disponer de equipos multicorte, sistemas de reconstrucción avanzados, inyectores automáticos de contraste y un equipo profesional formado por radiólogo, enfermería y técnico especialista, todos ellos con experiencia mínima acreditada.

El contrato para la emisión de informes radiológicos de RM y TAC fue publicado el 2 de marzo de 2026, con plazo de presentación de ofertas hasta el 17 de marzo de 2026. El presupuesto base asciende a 35.200 euros, (38.720 euros con IVA), y su duración será de ocho meses a partir del 1 de abril de 2026 o desde la formalización del contrato. Las ofertas presentadas también están en evaluación.

Este procedimiento tiene como finalidad acortar la demora en la elaboración de informes radiológicos, una tarea que los facultativos del Servicio de Radiodiagnóstico no pueden asumir con los recursos actuales. El adjudicatario deberá emitir 2.200 informes de RM simple, con plazos máximos de entrega de 48 horas para estudios ordinarios y 24 horas para preferentes, además de comunicar de forma inmediata los hallazgos urgentes.

Estas licitaciones se suman a la realizada hace unos meses para el mantenimiento de los equipos de radiodiagnóstico por 147.000 euros anuales a la empresa Siemens en el complejo hospitalario. La Delegación Territorial anunció hace unas semanas que la Gerencia trabaja desde hace meses en los trámites para sustituir el TAC benaventano. Esta licitación aún no se ha producido.