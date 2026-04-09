Medio Ambiente
Nace la Asociación Stop Biogás Comarca de Benavente para informar de las plantas proyectadas
La directiva del colectivo ultima los detalles para celebrar una primera charla informativa que tendrá lugar en Castrogonzalo
La recién constituida Asociación Stop Biogás Comarca de Benavente ha formalizado su creación con el objetivo de centrar su actividad en los proyectos de plantas de biogás que afectan a la zona, y concretamente en los proyectos previstos en Castrogonzalo y Castropepe. La documentación asociacional ya ha sido presentada a través de una integrante de Stop Biogás Zamora, que se encargará de los trámites administrativos.
El proceso de constitución se ha completado con la designación de la primera junta directiva, integrada por tres personas. La presidencia recae en Pepe Cachón, mientras que Tomás Omañas asumirá la secretaría y Joaquín García Neches ocupará la tesorería.
Con la asociación ya en marcha, sus responsables han comenzado a preparar las primeras actividades públicas. Entre ellas figura una charla informativa que se celebrará en Castrogonzalo, pendiente aún de fecha concreta, y para la cual se está gestionando la cesión de un local.. A la sesión acudirán representantes de Zamora en Pie, que serán los encargados de impartir la exposición.
Para esta primera charla se ha elaborado un cartel específico “Aviso importante. Charla sobre las plantas de biogás. Verdades y mentiras”. La conferencia correrá a cargo de especialistas.
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