La Guardia Civil busca en Benavente a un vecino de Abraveses de Tera desaparecido desde la mañana

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a Segismundo, un varón de 80 años y vecino de Abraveses de Tera, cuya desaparición ha movilizado a varias unidades de seguridad y emergencias en la zona de Benavente.

Según la información facilitada por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, el operativo se puso en marcha en torno a las 18.30 horas, nada más tenerse conocimiento de la desaparición. La última vez que se vio al hombre fue a las 11.00 horas de la mañana en el concesionario SEAT de Benavente.

El desaparecido mide 1,70 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo canoso y, en el momento de su desaparición, vestía una camiseta azul de cuadros marrones y blancos.

En el dispositivo participan varias patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del SEPRONA y la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC). Además, permanecen prealertadas otras unidades especializadas como el Grupo Cinológico, el Equipo PEGASO, la UHEL (Unidad Aérea de León) y la USECIC de Zamora.

A estas labores se han sumado también efectivos de la Policía Local de Benavente y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

El Puesto de Mando del dispositivo ha quedado establecido en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Benavente, desde donde se coordina el despliegue, dirigido por el teniente de la Compañía de Benavente.

La búsqueda continúa abierta mientras los agentes tratan de recabar cualquier pista que permita localizar al octogenario.

Descripción del desaparecido

Segismundo es un varón de 80 años, de 1,70 metros de altura, complexión delgada y pelo canoso. En el momento de su desaparición llevaba una camiseta azul de cuadros marrones y blancos.

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