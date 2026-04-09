El equipo de Gobierno de San Cristóbal acusa al alcalde pedáneo de "extralimitarse" en sus competencias y le recuerda varios requerimientos institucionales

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas, Santa Colomba de las Carabias y San Miguel del Esla y en su nombre la alcaldesa de las tres localidades, sale al paso de las acusaciones realizadas por el alcalde pedáneo de Santa Colomba y realiza varias puntualizaciones:

En cuanto al "deterior institucional" señala que se produjo en el momento en que el alcalde pedáneo " asumió de malas formas competencias que no le son propias" . Desde el Ayuntamiento se le han enviado varios requerimientos para que deponga su actitud, pero ha desistido. Recuerda las competencias de este alcalde en materia de Administración y Conservación de su Patrimonio, incluido el Forestal, así como la regulación y aprovechamiento de sus bienes comunales; la vigilancia, conservación y limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos y abrevaderos. En el resto no tiene competencias, tales como Protección Civil, obras en infraestructuras, basuras etc. "en todos estos ha sido desleal con este ayuntamiento".

. Desde el Ayuntamiento se le han enviado varios requerimientos para que deponga su actitud, pero ha desistido. Recuerda las competencias de este alcalde en materia de Administración y Conservación de su Patrimonio, incluido el Forestal, así como la regulación y aprovechamiento de sus bienes comunales; la vigilancia, conservación y limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos y abrevaderos. En el resto no tiene competencias, tales como Protección Civil, obras en infraestructuras, basuras etc. "en todos estos ha sido desleal con este ayuntamiento". Las obras que se realizan en las tres localidades cuentan con subvenciones suplementadas por el ayuntamiento. Las obras que se realizan con fondos propios corresponden a los años que se cortan los plantíos. "Santa Colomba invierte en lo que quiere sus cortas de madera y San Cristóbal igual", explica.

Las obras que se realizan con fondos propios corresponden a los años que se cortan los plantíos. "Santa Colomba invierte en lo que quiere sus cortas de madera y San Cristóbal igual", explica. Recuerda, además, que 2n el periodo 2020-2026 se han realizado y se están realizando obras por una cuantía de 172.258 euros, de las que el A yuntamiento aporta 89.324 y la Diputación 82.934 euros: Plaza Mayor, Plaza de la Iglesia, Calle Vista Alegre tramo1 y tramo 2, parque, consultorio, así como colector fase 1 y fase2.

yuntamiento aporta 89.324 y la Diputación 82.934 euros: Plaza Mayor, Plaza de la Iglesia, Calle Vista Alegre tramo1 y tramo 2, parque, consultorio, así como colector fase 1 y fase2. Señala también que "nos hemos reunido cuatro veces con el alcalde pedáneo para explicarle que los impuestos se destinan al mantenimiento y gasto corriente de los servicios que se prestan y al suplemento de las obras que se realizan: al ayuntamiento, escuelas, comedor social, dos centros médicos, biblioteca, ludoteca, gimnasio, piscina etc…y su correspondiente personal. A todos estos servicios e instalaciones los habitantes de Santa Colomba saben que disponen de ellos con los mismos derechos que los habitantes de San Cristóbal".

Asegura el equipo de Gobierno, en la misma línea que el alcalde del PP que "a pesar de todos los desplantes que hemos recibido tenemos la mano tendida, nos podemos reunir cuando quiera, pero primero tiene que cumplir con los requerimientos que le hemos realizado y no volver a extralimitarse en sus funciones". Y añade que "los vecinos de Santa Colomba pueden estar tranquilos, si no se soluciona “el problema” el dinero se invertirá en su pueblo, en lo que consideremos necesario".