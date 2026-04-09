Benavente instala una gran carpa para asegurar los conciertos en la Plaza de la Madera

El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Fiestas, ha instalado una gran carpa en la Plaza de La Madera con el objetivo de garantizar el desarrollo de los conciertos programados durante las Fiestas de La Veguilla, ante las condiciones meteorológicas previstas. El concejal, Alberto Lorenzo, ha querido "buscar alternativas ante las posibles lluvias para no tener que suspender las actuaciones musicales".

La medida busca evitar contratiempos en uno de los puntos neurálgicos del programa festivo, donde se concentran varias de las citas musicales más destacadas del fin de semana y del lunes festivo. Bajo esta estructura está previsto que se celebren actuaciones como las de ‘Pagafantas’ y ‘Sanguijuelas del Guadiana’ en la noche del sábado, así como la jornada de tributos del domingo con ‘Efecto 2000’ y el espectáculo dedicado a Extremoduro y Platero y Tú. El lunes, la programación continuará en este mismo espacio con el concierto de ‘Sinestesia’.