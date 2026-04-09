Benavente inaugura el mural de Carlos Adeva que revive el siglo XVI en plena calle La Mota

El arte urbano gana protagonismo en Benavente con la incorporación de un nuevo mural en una fachada de la calle La Mota, una obra del artista Carlos Adeva impulsada por la Concejalía de Turismo y presentada oficialmente este jueves, aunque ya terminado hace semanas ha recibido numerosas visitas.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, destaca el valor de la intervención tanto desde el punto de vista artístico como turístico. Asensio puso en valor la trayectoria del artista, “con carácter incluso mundial”, y celebró la buena acogida que ya ha tenido la obra entre vecinos y visitantes. “A todo el mundo por lo que yo he percibido que le ha encantado y la verdad es que ha quedado muy bonito”. En este sentido, remarcó que el mural “embellece en este caso las calles de Benavente” y se enmarca en la apuesta municipal por un arte urbano “que está adquiriendo mucha relevancia en distintos municipios”.

Inaguración del mural con la alcaldesa de Benavente (izquierda), Carlos Adeva (centro) y el concejal de Turismo y Fiestas (derecha). / Eva Ponte

Por su parte, Carlos Adeva explicó el proceso creativo de una obra que recrea una vista histórica de la ciudad. “No ha sido fácil, hemos tardado más de lo que se esperaba, pero bueno, al final se ha podido conseguir realizar el mural”, reconoció. El artista detalló que se trata de una reconstrucción inspirada en su trayectoria. “Desde hace 25 años o así me he caracterizado por reconstrucciones medievales de las ciudades del siglo XVI inspiradas en Anton van den Wyngaerde”. En el caso de Benavente, defendió que “poner en valor la historia de Benavente creo que era lo que tenía que aparecer aquí en esta pared”.

El mural sitúa la ciudad en el año 1576, una fecha ajustada tras el proceso de documentación. “Tuve que modificar la fecha al 1576 y además coincide más o menos en la línea de tiempo de Anton van den Wyngaerde”, explicó Adeva, quien también desveló que la obra incluye 26 puntos clave tomados de un mapa del profesor Rafael Rodríguez, “que es el que ha dado la pauta para hacer el levantamiento”.

La alcaldesa observa uno de los detalles del mural, en el que se observa el toro enmaromado. / E. P.

El concejal de Turismo, Alberto Lorenzo, incidió en el trabajo previo necesario para hacer posible la intervención, especialmente en el ámbito legal, y en la estrategia de dinamización de la ciudad. “Seguimos trabajando desde el área de Turismo en modernizar esta ciudad en cuanto a acaparar la atención de ese turista”, señaló, con el objetivo de convertir Benavente en “un punto de interés turístico bastante importante” dentro de la provincia.

Lorenzo avanzó además que esta actuación forma parte de una línea de trabajo que tendrá continuidad y señaló “que sea el primero de muchos”, agradeciendo tanto al artista como al propietario del inmueble su colaboración “por su cesión desinteresada y siempre sin ánimo de lucro”.

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El concejal de Turismo observando la ciudad medieval estampada en el mural. / E. P.

Más allá de su valor histórico, el mural incorpora también un componente lúdico. El propio Adeva reconoció que ha incluido pequeños guiños contemporáneos. “Han venido varios grupos de escolares por aquí cuando lo estaba pintando y hay cosas que los chavales cuando pasaban me pedían y está incluida aquí en el plano”, invitando así a los visitantes a descubrir detalles escondidos en la obra. Entre los detalles curiosos se puede ver a Don Quijote y Sancho Panza en uno de los caminos de Benavente, un toro enmaromado, a Pikachu, a San Cristóbal o una mosca.