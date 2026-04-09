Aparece en "perfectas condiciones" el vecino de Abraveses desaparecido

La Subdelegación de Gobierno ha confirmado la aparición el vecino de Aguilar de Tera para el que se había activado la búsqueda, tras desaparecer en Benavente desde la mañana. Según las mismas fuentes se recibe llamada de un vecino de la localidad de Santa Cristina de la Polvorosa, indicando que el desaparecido está alli, confirma la identidad y está en perfectas condiciones.

Tras este hallazgo se procede a la desactivación del dispositivo de búsqueda. Además, se acompaña al desaparecido hasta el acuartelamiento de Benavente para finalizar las actuaciones administrativas.

La Guardia Civil mantenía activo un dispositivo de búsqueda para localizar a Segismundo, un varón de 80 años y vecino de Abraveses de Tera, cuya desaparición había movilizado a varias unidades de seguridad y emergencias en la zona de Benavente.

Según la información facilitada por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, el operativo se puso en marcha en torno a las 18.30 horas, nada más tenerse conocimiento de la desaparición. La última vez que se vio al hombre fue a las 11.00 horas de la mañana en el concesionario SEAT de Benavente.

En el dispositivo han participado varias patrullas de Seguridad Ciudadana, efectivos del SEPRONA y la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía (OMAC). Además, estaban prealertadas otras unidades especializadas como el Grupo Cinológico, el Equipo PEGASO, la UHEL (Unidad Aérea de León) y la USECIC de Zamora.

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A estas labores se han sumado también efectivos de la Policía Local de Benavente y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.