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El alcalde pedáneo de Santa Colomba de las Carabias exige a la alcaldesa de San Cristóbal más financiación

El alcalde popular reclama una revisión "urgente de la aportación económica" y denuncia "falta de diálogo y desequilibrio en el reparto de recursos"

Santa Colomba de las Carabias.

Santa Colomba de las Carabias. / E. P.

Eva Ponte

El alcalde del Partido Popular de la Entidad Local Menor de Santa Colomba de las Carabias, Baltasar Hidalgo Bordujo, reclama al Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas una revisión "urgente" de la aportación económica, congelada desde 2005, y denuncia "falta de diálogo y desequilibrio en el reparto de recursos".

La Entidad Local Menor de Santa Colomba de las Carabias ha denunciado públicamente el deterioro de su relación institucional con el Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas desde el inicio del mandato en 2023 y acusa a la Alcaldía de "falta de diálogo y de obstaculizar la cooperación entre ambas administraciones".

El Partido Popular denuncia que los intentos de mantener reuniones y alcanzar acuerdos "han resultado infructuosos, hasta el punto de limitar la comunicación exclusivamente a intercambios por escrito que, además, no han sido respondidos". 

Uno de los principales puntos de conflicto, asegura, es la aportación económica municipal, fijada en 13.000 euros anuales desde 2005. 

La Entidad Local Menor considera esta cantidad "claramente insuficiente, ya que, actualizada conforme al IPC, debería situarse en torno a los 20.410 euros, lo que refleja un desfase significativo respecto al incremento de los costes de los servicios y el mantenimiento de infraestructuras".

Asimismo, critica "la escasa inversión municipal en la localidad durante los últimos años" y asegura que "buena parte de las actuaciones han sido financiadas mayoritariamente por la Diputación de Zamora o con recursos propios de la Entidad Local Menor".

En este sentido, recuerda que Santa Colomba asume directamente gastos esenciales como el alumbrado público, las fiestas patronales o el personal, además de haber acometido diversas inversiones con fondos propios. A ello se suma que los vecinos de la localidad generan en torno a 50.000 euros anuales en ingresos para el Ayuntamiento, sin que estos recursos reviertan de forma proporcional en el pueblo. 

La aportación correspondiente al pasado año 2025 todavía no ha sido recibida por el pueblo, asegura el PP. 

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Desde la Entidad Local Menor señalan "un desequilibrio económico estructural que perjudica de forma continuada a Santa Colomba de las Carabias". Por ello, el alcalde del PP considera imprescindible revisar el actual sistema de financiación, actualizar la aportación económica municipal conforme a la realidad económica actual y garantizar un reparto justo, equitativo y proporcional de los recursos públicos, en beneficio de todos los vecinos del término municipal.

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