El nuevo espacio de las "foodtrucks" en La Veguilla de Benavente ofrece varios conciertos

Las fiestas patronales de La Veguilla en Benavente sumarán este año un nuevo punto de encuentro en la calle Sancti Spíritus, que acoge por primera vez el espacio de foodtrucks (gastronetas o furgonetas adaptadas como restaurantes móviles) que otros años se llevaba a la Mota.

Durante cuatro jornadas, la zona céntrica reunirá una oferta gastronómica variada con cuatro propuestas: helados, tartas de queso caseras, hamburguesas de estilo artesanal y de una amplia variedad así como una pizzería y otras propuestas como panes de ajo. El espacio contará además con barra durante todo el evento y lugar habilitado para comer, pensado para favorecer el ambiente festivo.

En esta ocasión y con el fin de favorecer la animación en la zona, las foodtrucks complementarán su actividad con música en directo y sesiones de vermú que pondrán ritmo al fin de semana. El viernes está prevista la jornada inaugural. El horario de funcionamiento comenzará a las 19:30 horas hasta el cierre. La noche de esta viernes contará con el concierto del grupo Standby, con un repertorio de pop y rock de los años 80 y 90, previsto desde 22:45 a 00:30 horas.

El sábado y el domingo abrirá a las 12:30 horas, con pausa por la tarde y reapertura a las 20:00 horas. Para la jornada del domingo hay más propuestas de música en directo. La primera actuación llega en horario de vermú con la actuación de Manu Miranda, de 13 a 15 horas, centrada en tributos musicales de las décadas de los 80 y 90.

Mientras que el lunes, día grande de La Veguilla, el servicio arrancará a las 13:00 horas de forma continuada. La animación continuará con una nueva sesión de vermú a cargo de José Divertimento, de 14:00 a 16:00 horas, también con versiones de pop y rock.

Más allá de la programación propia de este espacio, desde la Concejalía de Fiestas se ha optado por trasladar también a esta céntrica zona de Sancti Spiritus la actuación del Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca, prevista para el lunes a las 18:00 horas .

Con esta propuesta de gastronomía y música el Ayuntamiento pretende completar la animación en la zona centro.