Sanciones
Un menor orina al lado de una patrulla de la Policía en Benavente y luego los insulta
La madre del joven tendrá que afrontar más de 1.000 euros en multas
El Ayuntamiento de Benavente ha iniciado dos procedimientos sancionadores independientes contra un menor que miccionó deliberadamente junto a una patrulla de la Policía Local cuando procedía a la retirada de un vehículo que estaba mal estacionado sobre la acera e interfería en las labores de limpieza muncipal.
El suceso se produjo el pasado mes de enero. Mientras los agentes actuaban sobre el vehículo, el joven comenzó a miccionar junto a la patrulla, una conducta considerada prohibida por la normativa municipal. Al requerirle la identificación, el menor respondió de forma agresiva y despectiva con la frase "no me sale de los cojones", negándose a mostrar su documentación.
Ante la negativa, los agentes solicitaron apoyo de la Guardia Civil para trasladarlo a dependencias oficiales. Durante el trayecto, el joven profirió insultos reiterados hacia uno de los agentes, al que llamó "gilipollas" y "mierdas" además de advertirle "nos volveremos a ver, tranquilo". El menor llegó a intentar agredir al agente al que insultaba, siendo retenido por la Guardia Civil.
Ahora, la madre del joven, se enfrenta a una ulta de 301 euros por la conducta incívica de miccionar en la calle y a otra de 750 euros por las faltas de respeto, insultos, amenazas e intento de agresión a los agentes de la Policía.
- Semana Santa histórica en Zamora con más de 250.000 visitantes
- Mario Vaquerizo participará en la gala Talento Emprende de Zamora
- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras la derrota ante Unionistas: 'Era injusto ir ganando en el minuto 80'
- Zamora, la segunda provincia de Castilla y León con mayor población reproductora de águila perdicera
- Dos plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela y otra del alfoz de Zamora reciben la declaración de impacto ambiental favorable
- Zamora necesita creérselo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- El Centro de las Ciudades Medievales de Zamora se transformará en un museo interactivo