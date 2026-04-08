Un menor orina al lado de una patrulla de la Policía en Benavente y luego los insulta

El Ayuntamiento de Benavente ha iniciado dos procedimientos sancionadores independientes contra un menor que miccionó deliberadamente junto a una patrulla de la Policía Local cuando procedía a la retirada de un vehículo que estaba mal estacionado sobre la acera e interfería en las labores de limpieza muncipal.

El suceso se produjo el pasado mes de enero. Mientras los agentes actuaban sobre el vehículo, el joven comenzó a miccionar junto a la patrulla, una conducta considerada prohibida por la normativa municipal. Al requerirle la identificación, el menor respondió de forma agresiva y despectiva con la frase "no me sale de los cojones", negándose a mostrar su documentación.

Ante la negativa, los agentes solicitaron apoyo de la Guardia Civil para trasladarlo a dependencias oficiales. Durante el trayecto, el joven profirió insultos reiterados hacia uno de los agentes, al que llamó "gilipollas" y "mierdas" además de advertirle "nos volveremos a ver, tranquilo". El menor llegó a intentar agredir al agente al que insultaba, siendo retenido por la Guardia Civil.

Ahora, la madre del joven, se enfrenta a una ulta de 301 euros por la conducta incívica de miccionar en la calle y a otra de 750 euros por las faltas de respeto, insultos, amenazas e intento de agresión a los agentes de la Policía.