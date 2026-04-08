La cobertura móvil en el centro de Benavente sigue sin mejorar un año después de las protestas del comercio

Un año después de que los comerciantes de Benavente salieran a la calle de forma reiterada y programada para denunciar la mala cobertura de telefonía móvil en el centro urbano, la situación continúa prácticamente igual. Las llamadas siguen cortándose, la señal cae o desaparece dentro de los establecimientos y los terminales de pago con tarjeta continúan fallando en las calles más comerciales, especialmente en Herreros y La Rúa.

Según ha explicado el concejal de Administración Interior, Obras y Contrataciones, Eugenio Blanco, los técnicos municipales consideran que, aunque se complete el despliegue de antenas previsto, la mejora no será significativa si no se instalan también repetidores wifi en las vías más afectadas del casco histórico, una dotación que repetería la señal y que "!tendrían que asumir las operadoras".

En diciembre de 2025, varias compañías anunciaron la instalación de nuevas antenas para reforzar la señal que emite el llamado pirulí biónico de la calle Ciudad de Toro, cuya puesta en marcha no logró mejorar la cobertura en el centro. Los operadores Movistar y Orange avanzaron entonces que colocarían nuevos soportes en el depósito de agua de San Isidro, en la calle Doctor García Muñoz y en la calle Carbajés.

Pendientes de instalar

Tres meses después, la situación del despliegue es desigual. En el barrio de San Isidro ya se han instalado antenas 5G, mientras que en Doctor García Muñoz únicamente se ha colocado el báculo o base de la futura antena. En la calle Carbajés, pese a contar con licencia, no se ha instalado todavía ningún equipo.

Los antecedentes explican la persistencia del problema. La nueva estación base instalada en mayo de 2025 en Ciudad de Toro —el conocido pirulí biónico, traído desde Barcelona— no logró mejorar la señal en el centro. Los técnicos comprobaron que las emisiones rebotaban contra los edificios de la calle Villalpando y resultaban insuficientes para garantizar la cobertura. Telefónica anunció entonces que sustituiría las antenas incorporadas en la estructura, pero el cambio no se ha traducido aún en una mejora perceptible para los usuarios.

La instalación de una segunda estación base en Doctor García Muñoz, prevista para ampliar el espectro de cobertura y salvar el desnivel entre Ciudad de Toro y el centro, sigue pendiente. Mientras tanto, los comerciantes continúan sufriendo interrupciones constantes en las comunicaciones y dificultades para operar con datáfonos, una situación que motivó las protestas del sector hace un año y que, según denuncian, persiste sin cambios reales.