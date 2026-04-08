Benavente renueva el convenio de 7.100 euros con Cáritas y 2.800 con INTRAS

El Ayuntamiento de Benavente ha renovado su convenio de colaboración con Cáritas Diocesana para el año 2026 por un importe de 7.100 euros. La firma ha tenido lugar en el Edificio Administrativo El Ferial y en el que han participado la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, la concejala de Bienestar Social, Mercedes Benítez y el representante de Cáritas Diocesana, Don Tomás Calero.

Con esta subvención directa, Cáritas Diocesana recibe una cantidad económica para ayudar a las familias más necesitadas con el objetivo de cubrir las necesidades más básicas y mejorar su bienestar social.

Firma de la renovación del convenio con Cáritas. / E. P.

También ha renovado el convenio con Fundación INTRAS por un importe de 2.800 euros. En la firma del convenio por parte de la Fundación ha estado presente el director territorial de INTRAS en Zamora, Adrián Pérez. Con esta subvención directa, “el Ayuntamiento de Benavente quiere respaldar el trabajo de la Fundación INTRAS en su centro de Benavente con el desarrollo de actividades previstas para el año 2026. Ambas instituciones continúan trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas a las que la fundación da servicio”.