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Benavente fija un plazo de dos meses para limpiar solares y advierte de multas

Un solar de Benavente sin limpiar.

Un solar de Benavente sin limpiar. / Archivo

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente publica un bando municipal en el que informa a los propietarios de solares de su obligación de mantenerlos limpios.

A través del bando municipal se pone en conocimiento de los propietarios de los solares de la apertura del plazo de dos meses para proceder a la limpieza y desbroce de los solares con el objetivo de mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad y salubridad.

“La limpieza de fachadas, patios de luces, patios de manzanas, zonas comunes, solares y otros terrenos de propiedad particular, corresponde a sus propietarios, estando estos obligados a mantener en constante estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública, de tal manera que se consiga su adecuación estética y armonía con el entorno urbano respectivo”, recoge la ordenanza en su artículo 18.2.

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Desde el Ayuntamiento de Benavente recuerdan, además, que en cumplimiento de la legislación vigente, se procederá a la ejecución subsidiaria de estos trabajos por parte del Ayuntamiento y los costes serán repercutidos a los propietarios, así como la imposición de la sanción correspondiente por el incumplimiento de la Ordenanza Cívica del Ayuntamiento.

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