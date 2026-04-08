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Los bares de Benavente podrán cerrar más tarde en La Veguilla y hay una noche sin límite

Los trámites realizados por el Ayuntamiento y la Asociación de Hosteleros (Ahosbe) permitirá a todos los establecimientos acogerse a esta autorización

Peña Paridón con su charanga por la zona de vinos el pasado año.

Peña Paridón con su charanga por la zona de vinos el pasado año. / E. P.

Eva Ponte

La Junta de Castilla y León autoriza la ampliación de horario solicitada por el Ayuntamiento de Benavente en colaboración con la Asociación de Hosteleros de Benavente (Ahosbe) para las Fiestas de La Veguilla.

El Ayuntamiento de Benavente informa que, con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales de La Veguilla, los establecimientos hosteleros podrían cerrar más tarde entre las fechas comprendidas del 11 al 13 de abril. A la vista de la declaración presentada por el Ayuntamiento de Benavente junto a Ahosbe y atendiendo a la Orden MAV/ 719/2015 de 27 de junio que modifica la Orden IYJ/689/2010 de 12 de mayo, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León autoriza:

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  • Para la noche del viernes al sábado está prevista una ampliación de 1 hora estando incluidos los 30 minutos que recoge el artículo 4.1 de la citada orden.
  • Para la noche del sábado al domingo está prevista una exención del límite horario.
  • Para la noche del domingo al lunes está prevista una ampliación de 2 horas estando incluidos los 30 minutos que recoge el artículo 4.1 de la citada orden.

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