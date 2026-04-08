Los bares de Benavente podrán cerrar más tarde en La Veguilla y hay una noche sin límite

La Junta de Castilla y León autoriza la ampliación de horario solicitada por el Ayuntamiento de Benavente en colaboración con la Asociación de Hosteleros de Benavente (Ahosbe) para las Fiestas de La Veguilla.

El Ayuntamiento de Benavente informa que, con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales de La Veguilla, los establecimientos hosteleros podrían cerrar más tarde entre las fechas comprendidas del 11 al 13 de abril. A la vista de la declaración presentada por el Ayuntamiento de Benavente junto a Ahosbe y atendiendo a la Orden MAV/ 719/2015 de 27 de junio que modifica la Orden IYJ/689/2010 de 12 de mayo, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León autoriza: