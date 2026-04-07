Vuelve la "Maroma Solidaria" de la AECC de Benavente, que recauda fondos contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Benavente ha presentado una nueva edición de la Maroma Solidaria, que se celebrará el próximo 23 de mayo. La cita, ya consolidada en el calendario local, alcanza este año su undécima edición con el propósito de recaudar fondos para la investigación y el apoyo a pacientes y familias.

La presidenta de la AECC de Benavente, Carmen Prieto, destacó durante la presentación que el evento llega “con la misma ilusión de siempre” y subrayó su importancia dentro de la actividad anual de la asociación. “Es uno de nuestros mayores recursos, en los que más se obtiene”, explicó, recordando que la recaudación se destina en parte a la investigación y también a los servicios que se prestan desde la sede, como atención psicológica, fisioterapia y actividades físicas. “El cáncer no para, pero nosotros tampoco queremos”, afirmó.

Prieto quiso además agradecer el respaldo constante de instituciones, patrocinadores y ciudadanía, señalando que “sin la colaboración de las instituciones y de los patrocinadores y del público en general sería imposible llevarlo a cabo”. En este sentido, hizo un llamamiento a la participación, especialmente entre los más jóvenes. “Pido a esa juventud que cuando tiene el toro enmaromado no tiene ninguna pereza de salir y disfrutar, pero también le pido que se incluya en este proyecto que es para todos”.

La marcha tendrá lugar el sábado 23 de mayo a las 19:00 horas. Como en ediciones anteriores, las primeras 200 inscripciones recibirán una camiseta conmemorativa, y el precio de participación será de 10 euros.

Por su parte, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, destacó que la Maroma Solidaria es “otra de las fechas claves, otro de los hitos importantes que tenemos en Benavente”, subrayando su carácter participativo y su arraigo en la ciudad. Asensio agradeció la labor de la asociación y de sus voluntarios, así como el apoyo de los patrocinadores, y recordó que la recaudación “va a una causa muy loable como es la investigación”.

La alcaldesa animó a vecinos de Benavente y comarca a sumarse a esta iniciativa solidaria, destacando que se trata de “un recorrido muy interesante” y accesible para todas las edades, “desde los más pequeños hasta los más mayores”.

Durante la presentación también intervinieron representantes institucionales y de colectivos colaboradores, quienes coincidieron en poner en valor el trabajo constante de la AECC. Desde la Diputación, José Manuel Salvador resaltó “el trabajo tan importantísimo” que realiza la asociación durante todo el año, ayudando a familias afectadas por la enfermedad.

Presentación de la Maroma Solidaria contra el cáncer. / E. P.

En la misma línea, Patricia Martín, en representación del PSOE de Benavente incidió en el valor simbólico de la maroma como elemento de unión. “Es símbolo de que damos pasos contra el cáncer”, destacando la importancia de la implicación colectiva para avanzar en la lucha contra la enfermedad.

Por su parte, Eugenio Blanco, portavoz de Vox subrayó el carácter solidario del evento, señalando que “no es una cita cualquiera, es una demostración de que somos una ciudad solidaria y unida frente a algo que nos afecta a todos”.

Desde Caja Rural también se quiso poner en valor la colaboración con la asociación, destacando la importancia de “revertir a la población todo lo que se pueda” y el impacto que tiene la participación en este tipo de iniciativas.

La Maroma Solidaria teñirá este año de color amarillo las calles de Benavente. Las inscripciones podrán realizarse del 9 de abril al 22 de mayo en la sede del Pasaje San Nicolás, 4 y en el local que la asociación habilita para la ocasión con esquina a la Plazuela de San Juan , así como en la mesa de inscripción que pondrán cada jueves en la calle Las Eras con esquina Herreros. También es posible realizar la inscripción on-line a través de contraelcancer.es/eventos

La XI Maroma Solidaria hará un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros que tendrá salida desde el toril hasata finalizar en Plaza Mayor.