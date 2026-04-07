Tres sancionados en Benavente con 750 euros por "alterar una intervención policial"

Tres vecinos de la ciudad han sido sancionados con una multa de 750 euros cada uno por alterar una intervención policial, obstaculizar la atención a un herido y faltar al respeto a los agentes.

El suceso que ha motivado la apertura de los expedientes sancionadoras se produjo el día 1 de enero cuando el servicio de emergencias recibió un aviso que alertaba de una pelea entre grupos en una calle del casco urbano. Varias patrullas de la policía local y de otras fuerzas de seguridad acudieron al lugar y encontraron a un grupo de personas muy alteradas y a una persona en estado de semiinconsciencia en el suelo.

Cuando los agentes intentaron atender a la persona que se encontraba en el suelo, parte del grupo comenzó a increpar de forma continua a los actuantes, según consta en la denuncia. La persona inicialmente tendida en el suelo se incorporó y profirió insultos reiterados hacia los agentes, tales como "hijos de puta", "sois unos cagones que tenéis miedo a los gitanos", "normal que la ciudad esté así si no valéis para nada, sois unos mierdas", incitando además al resto de acompañantes a increpar también a los funcionarios.

Más insultos

Los insultos se repitieron "a voz en grito” , incluso cuando llegaron los servicios médicos para prestar atención sanitaria. Otra persona del mismo grupo, también identificada, profirió de forma continua insultos a los agentes, tales como "mierdas" e "hijos de puta". La misma persona habría impedido una correcta atención a quien se encontraba herido y llegó a romper de un puñetazo el cristal de un establecimiento de la zona, según la denuncia policial.

Los expedientes incoados por el Ayuntamiento a partir de los atestados de la Policía Local califican los hechos como una infracción grave de la ordenanza cívica municipal por tratar sin la debida corrección o con falta de respeto a empleados o autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, perturbando el normal desarrollo de las actividades o servicios que estaban prestando.