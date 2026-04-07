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Tres sancionados en Benavente con 750 euros por "alterar una intervención policial"

Fueron denunciados por obstaculizar la atención a un herido y faltar al respeto a los agentes durante una pelea grupal

Imagen de una intervención policial en una zona de copas.

Imagen de una intervención policial en una zona de copas. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

Tres vecinos de la ciudad han sido sancionados con una multa de 750 euros cada uno por alterar una intervención policial, obstaculizar la atención a un herido y faltar al respeto a los agentes.

El suceso que ha motivado la apertura de los expedientes sancionadoras se produjo el día 1 de enero cuando el servicio de emergencias recibió un aviso que alertaba de una pelea entre grupos en una calle del casco urbano. Varias patrullas de la policía local y de otras fuerzas de seguridad acudieron al lugar y encontraron a un grupo de personas muy alteradas y a una persona en estado de semiinconsciencia en el suelo.

Cuando los agentes intentaron atender a la persona que se encontraba en el suelo, parte del grupo comenzó a increpar de forma continua a los actuantes, según consta en la denuncia. La persona inicialmente tendida en el suelo se incorporó y profirió insultos reiterados hacia los agentes, tales como "hijos de puta", "sois unos cagones que tenéis miedo a los gitanos", "normal que la ciudad esté así si no valéis para nada, sois unos mierdas", incitando además al resto de acompañantes a increpar también a los funcionarios.

Más insultos

Los insultos se repitieron "a voz en grito” , incluso cuando llegaron los servicios médicos para prestar atención sanitaria. Otra persona del mismo grupo, también identificada, profirió de forma continua insultos a los agentes, tales como "mierdas" e "hijos de puta". La misma persona habría impedido una correcta atención a quien se encontraba herido y llegó a romper de un puñetazo el cristal de un establecimiento de la zona, según la denuncia policial.

Noticias relacionadas y más

Los expedientes incoados por el Ayuntamiento a partir de los atestados de la Policía Local califican los hechos como una infracción grave de la ordenanza cívica municipal por tratar sin la debida corrección o con falta de respeto a empleados o autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, perturbando el normal desarrollo de las actividades o servicios que estaban prestando.

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