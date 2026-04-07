El Supremo ordena que Benavente investigue un caso de presuntos malos tratos

El Tribunal Supremo ha resuelto que la investigación por los presuntos episodios de violencia sufridos por una mujer en distintos momentos y lugares deberá continuar en el órgano judicial de Benavente. La decisión pone fin al enfrentamiento entre este juzgado y otro especializado en violencia sobre la mujer de Valencia, que mantenían criterios opuestos sobre quién debía asumir la causa.

El caso se inició tras la denuncia presentada por la mujer, que relató haber sido víctima de agresiones en Valencia y también durante el periodo en que convivió con su expareja en Benavente. En su declaración afirmó que "había sido objeto de malos tratos" en la zona del metro de Valencia y que, antes de ello, "la había agredido en varias ocasiones" cuando ambos residían en Benavente, aunque nunca acudió a un centro sanitario.

El procedimiento comenzó en un juzgado de Torrent, que decidió inhibirse en favor de otro órgano de Valencia. Este último abrió diligencias, pero posteriormente archivó provisionalmente los hechos ocurridos en Valencia y remitió a Benavente la parte relativa a las supuestas agresiones anteriores. El juzgado de Benavente rechazó asumir la causa al considerar que no constaba arraigo de la denunciante en la zona y que la denuncia se había presentado en otra localidad, lo que generó un conflicto entre ambos órganos.

Domicilio del primer hecho

La Sala de lo Penal del Supremo recuerda en su resolución que estos casos deben investigarse en el juzgado correspondiente al domicilio de la víctima en el momento en que ocurrieron los hechos, según la interpretación consolidada del propio tribunal. El Ministerio Fiscal también apoyó esta posición, señalando que la mujer residía con el denunciado en Benavente cuando, según su testimonio, se produjeron parte de las agresiones.

El Supremo concluye que la competencia corresponde al juzgado de Benavente, al ser el lugar donde la denunciante vivió con su expareja tras su estancia en Valencia y donde afirmó haber sufrido agresiones. La resolución subraya que esta decisión se adopta "con independencia de no haber formulado allí denuncia" y pese a que el arraigo de la víctima no esté claramente determinado. El auto es firme y no admite recurso.