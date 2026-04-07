Programa completo de las Fiestas de La Veguilla de Benavente
Aquí puedes consultar el programa completo de las Fiestas de La Veguilla de Benavente que cuenta con 43 actividades programadas de carácter musical, cultural y deportivo, organizadas por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Benavente y asociaciones y peñas.
PROGRAMA FIESTAS DE LA VEGUILLA BENAVENTE 2026PROGRAMA FIESTAS DE LA VEGUILLA BENAVENTE 2026
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- Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras la derrota ante Unionistas: 'Era injusto ir ganando en el minuto 80'
- Zamora, la segunda provincia de Castilla y León con mayor población reproductora de águila perdicera
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- Zamora necesita creérselo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- El Centro de las Ciudades Medievales de Zamora se transformará en un museo interactivo