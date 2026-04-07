Aquí puedes consultar el programa completo de las Fiestas de La Veguilla de Benavente que cuenta con 43 actividades programadas de carácter musical, cultural y deportivo, organizadas por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Benavente y asociaciones y peñas.

PROGRAMA FIESTAS DE LA VEGUILLA BENAVENTE 2026 PROGRAMA FIESTAS DE LA VEGUILLA BENAVENTE 2026