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Programa completo de las Fiestas de La Veguilla de Benavente

Cartel de las Fiestas de La Veguilla 2026.

Cartel de las Fiestas de La Veguilla 2026. / .

Eva Ponte

Aquí puedes consultar el programa completo de las Fiestas de La Veguilla de Benavente que cuenta con 43 actividades programadas de carácter musical, cultural y deportivo, organizadas por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Benavente y asociaciones y peñas.

PROGRAMA FIESTAS DE LA VEGUILLA BENAVENTE 2026

PROGRAMA FIESTAS DE LA VEGUILLA BENAVENTE 2026

PROGRAMA FIESTAS DE LA VEGUILLA BENAVENTE 2026

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