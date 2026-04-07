La Intervención municipal de Benavente reduce a 1.464 euros la reclamación de más de 10.000 de una constructora

El Ayuntamiento de Benavente ha reconocido a la empresa Exfamex, S.L. el pago de intereses de demora por un importe total de 1.464,46 euros, derivados de retrasos en el abono de diversas facturas correspondientes a obras y servicios ejecutados entre 2022 y 2025.

La constructora reclamó 10.292,27 euros en intereses por pagos tardíos en varios contratos municipales. Tras el análisis, el Ayuntamiento determinó que solo procedía reconocer una parte de la cantidad reclamada.

Intervención revisó una por una las diez facturas afectadas, comprobando fechas de registro, aprobación, pago e ingreso en cuenta, así como los días de demora computables en cada caso. El criterio aplicado establece que el devengo de intereses finaliza cuando el importe se ingresa efectivamente en la cuenta del contratista.

Análisis técnico

Entre las facturas analizadas figuran certificaciones de obra de distintas fases de actuaciones municipales, con importes que oscilan entre los 12.394,93 y los 443.138,80 euros. Los retrasos detectados varían desde 5 hasta 57 días, aunque en varias de las facturas de 2024 y 2025 no se generaron intereses al haberse efectuado el pago dentro de plazo.

El decreto recoge que, tras el cálculo individualizado, los intereses reconocidos suman 1.464,46 euros, muy por debajo de la cantidad inicialmente reclamada por la empresa.