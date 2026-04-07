Gente del Toro enseña a correr el enmaromado de Benavente, en La Veguilla

Llegan las Fiestas de La Veguilla de Benavente y con ellas una nueva edición de las Escuales Taurinas de la asociación Gente del Toro. Se trata de una propuesta dirigida a aficionados y público en general con el objetivo de acercar, enseñar y divulgar la tradición del Toro Enmaromado у los encierros de una forma participativa y didáctica.

Las actividades se celebrarán durante el próximo fin de semana (sábado 11 y domingo 12 de abril), dentro del ambiente festivo de la Veguilla, y contarán con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente.

El sábado 11 a las 19:30 horas tendrá lugar la celebración de la XXI Carrera del Toro Enmaromado, una cita ya consolidada que un año más organiza el Club de Atletismo Benavente y con la que esta asociación colabora aportando el carretón enmaromado.

Ya el domingo 12, la jornada arrancará a las 11:00 horas con una chocolatada en la sede de Gente del Toro, como punto de encuentro previo a las actividades centrales del día. A continuación, a las 12:30 horas, se desarrollará una de las iniciativas más esperadas del programa, las Escuelas Taurinas, bajo el lema "Aprende a correr el Toro Enmaromado y los encierros con nuestros carretones".

Esta actividad tendrá lugar en el Toril Viejo y la calle Ronda Rancha, y está concebida como una experiencia formativa у divulgativa para que niños, jóvenes y adultos puedan conocer de cerca la mecánica, la tradición y la forma correcta de participar en este tipo de festejos populares, todo ello en un entorno controlado y festivo, según explica la asociación.

Gente del Toro busca con esta iniciativa "mantener viva una de las señas de identidad más importantes de Benavente, fomentando al mismo tiempo la convivencia, la participación y el conocimiento de una tradición profundamente arraigada en nuestra ciudad".