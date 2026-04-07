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Gente del Toro enseña a correr el enmaromado de Benavente, en La Veguilla

El domingo vuelven las Escuelas Taurinas con el carretón enmaromado y encierro con carretones para animar la mañana

Escuelas taurinas de Gente del Toro, el pasado año.

Escuelas taurinas de Gente del Toro, el pasado año. / Eva Ponte

Eva Ponte

Llegan las Fiestas de La Veguilla de Benavente y con ellas una nueva edición de las Escuales Taurinas de la asociación Gente del Toro. Se trata de una propuesta dirigida a aficionados y público en general con el objetivo de acercar, enseñar y divulgar la tradición del Toro Enmaromado у los encierros de una forma participativa y didáctica.

Las actividades se celebrarán durante el próximo fin de semana (sábado 11 y domingo 12 de abril), dentro del ambiente festivo de la Veguilla, y contarán con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente.

El sábado 11 a las 19:30 horas tendrá lugar la celebración de la XXI Carrera del Toro Enmaromado, una cita ya consolidada que un año más organiza el Club de Atletismo Benavente y con la que esta asociación colabora aportando el carretón enmaromado.

Ya el domingo 12, la jornada arrancará a las 11:00 horas con una chocolatada en la sede de Gente del Toro, como punto de encuentro previo a las actividades centrales del día. A continuación, a las 12:30 horas, se desarrollará una de las iniciativas más esperadas del programa, las Escuelas Taurinas, bajo el lema "Aprende a correr el Toro Enmaromado y los encierros con nuestros carretones".

Esta actividad tendrá lugar en el Toril Viejo y la calle Ronda Rancha, y está concebida como una experiencia formativa у divulgativa para que niños, jóvenes y adultos puedan conocer de cerca la mecánica, la tradición y la forma correcta de participar en este tipo de festejos populares, todo ello en un entorno controlado y festivo, según explica la asociación.

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Gente del Toro busca con esta iniciativa "mantener viva una de las señas de identidad más importantes de Benavente, fomentando al mismo tiempo la convivencia, la participación y el conocimiento de una tradición profundamente arraigada en nuestra ciudad".

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