El Festival de Charangas de Benavente animará las Fiestas de La Veguilla

La Concejalía de Fiestas presentará este martes el programa festivo de La Veguilla que dará comienzo el próximo viernes. De momento ha adelantado el cartel de lo que será el Festival de Charangas. El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Fiestas, ha programado para el sábado 11 de abril este festival que pretende ser una de las citas más animadas de las fiestas patronales. La jornada reunirá a varias agrupaciones musicales llegadas de distintos puntos de la comunidad autónoma.

El festival se desarrollará a lo largo de todo el día con distintos momentos diferenciados, desde lo que se ha venido a denominar "mañaneo" hasta el "tardeo" y la animación nocturna. De modo que el "mañaneo" contará con la participación de las charangas ‘Los Chumachos’ (Benavente) y ‘Sin Copa’ (La Bañeza), que serán las encargadas de poner en marcha el ambiente festivo desde primeras horas del día.

Ya en el turno del "tardeo", el protagonismo recaerá en ‘PasoDoble’ (Valencia de Don Juan), ‘Pacharán’ (León), ‘Ni pa ti ni pa mí’ (Sagunto) y ‘Los 4 gatos’ (La Bañeza), ampliando la animación musical por distintos puntos de la ciudad en uno de los momentos de mayor afluencia de público.

La jornada se prolongará hasta la noche con una última tanda de actuaciones en la que participarán ‘Sin Control’ (León), nuevamente ‘PasoDoble’, gracias a la colaboración de la Peña No Te Metas y ‘Rotato’ (Zamora), completando así una programación continua pensada para mantener el ambiente festivo durante todo el día.

El formato de este año introduce un cambio significativo respecto a la edición anterior. En 2025, el Ayuntamiento apostó por un concurso de charangas, incorporando un componente competitivo que marcaba el desarrollo del evento. En esta ocasión, sin embargo, se ha optado por eliminar ese formato para centrarse en un festival más abierto, donde prima la participación y la animación colectiva.

De este modo, el Festival de Charangas se presenta como una jornada de convivencia festiva, en la que la música recorrerá calles y plazas.

La iniciativa se enmarca dentro de la programación de La Veguilla, a la que diferentes peñas de la ciudad también suman sus aportaciones de la mano de música de charanga. Así la Peña San Isidro que celebra su 50 Aniversario estará con "Los 4 Gatos" de 12 a 15 horas el mismo sábado. Mientras que la Peña Garrafón el domingo a partir de las 18:30 horas contará con la charanga ‘PasoDoble’., entre otras propuestas.