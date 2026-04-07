Benavente preparado ya para La Veguilla con 43 actos programados y cambios en la procesión de la patrona

Todo listo ya para las Fiestas de La Veguilla 2026 en Benavente, que darán comienzo el viernes y se prolongan hasta el día grande el próximo lunes día 13 en que tienen lugar los actos centrales de los festejos que son la procesión de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Vega por las peñas oficiales del Toro y la petición del Toro en la Plaza Mayor.

Las Concejalías de Fiestas y Turismo y la de Deportes y Juventud presentaban este martes la programación oficial de las Fiestas de La Veguilla, de Interés Turístico Regional, que cuenta con un total de 43 actividades, en las que destacan 3 actividades, 19 culturales y alrededor de 21 actuaciones musicales “en lo que viene siendo uno de los programas más ambiciosos en los últimos tiempos y lo que viene, sobre todo, a demostrar el trabajo de un montón de asociaciones, de peñas, de entidades deportivas y el esfuerzo que hace el Ayuntamiento”, explicó el concejal de Fiestas, Alberto Lorenzo.

A las citas musicales y el Festival de Charangas que este año organiza el Ayuntamiento se suman iniciativas más tradicionales.

Para la petición del Toro ya está todo el dispositivo de seguridad dispuesto.

Jóvenes en el acceso a la Plaza Mayor en una edición anterior de las fiestas. / E. P.

De modo que para la petición del Toro Benavente contará con el equipo PEGASO y un helicóptero de la Guardia Civil que apoyará la vigilancia desde el aire ante la gran afluencia de gente que se espera. Se va a proceder como en años anteriores al control del acceso a la Plaza Mayor para garantizar la seguridad de todos los asistentes a este evento. Voluntarios de Protección Civil de Benavente y miembros de seguridad privada controlarán los diferentes puntos de acceso a la Plaza Mayor con el objetivo de evitar la entrada de vidrio y recipientes con un volumen superior a un litro de capacidad.

Este año se animarán los momentos previos a la petición del Toro con un espectáculo de animación con Discofa y el speaker Adrianin-Faran “con un show que creo que es digno de que disfrutemos todos, con un montón de sorpresas y en el que seguramente nos lo harán pasar muy bien”, explicó Lorenzo.

La procesión cambia su recorrido

El lunes comenzará con el tradicional reparto del pan de La Veguilla en el Cuartel de la Policía Local desde las 9 horas. Habrá repique de campanas en honor a la patrona desde las 10:30 horas y a las 11 comenzará la solemne procesión de la Virgen de la Vega con salida desde Santa María. Este año la procesión verá modificado su recorrido por las obras de la calle La Rúa. De modo que irá de Santa María por Herreros a Cortes Leonesas y Plaza Mayor para salir por La Encomienda y seguir a calle Herreros de nuevo para regresar a Santa María.

Vuelve este año a celebrarse la Ofrenda Floral a la patrona en un acto destacado y singular que tendrá lugar en la iglesia de Santa María, antes del inicio de la misa que estará presidida por el obispo de Zamora, Fernando Valera Sánchez.

La Procesión de La Veguilla de Benavente el pasado año a su paso por La Rúa. / E. P.

Roberto Cejuela, entrenador de deportistas olímpicos, invitado de honor a la Imposición de Bandas Otro de los actos tradicionales de estas Fiestas de La Veguilla de Benavente es la Imposición de Bandas a las Representantes de la Juventud y la Infancia, años atrás conocida como la Coronación de Reina y Damas de las Fiestas. En esta ocasión la entrada será de libre acceso, según explicó el edil de Fiestas, y el invitado de honor es este año Roberto Cejuela Anta, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y doctor en Investigación Educativa, Desarrollo Curricular y Profesional. Este benaventano, en la actualidad, prepara a atletas y triatletas de élite para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Recientemente ha estado en las pistas de atletismo de Benavente preparando al atleta olímpico Daniel Arce. Entre los deportistas con los que ha trabajado destacan figuras de primer nivel como Fernando Alarza, olímpico en Tokio 2020; Roberto Sánchez Mantecón, olímpico en París 2024; Lasse Lührs, campeón de Alemania y oro por equipos en París 2024; David Cantero, campeón del mundo sub23; además del atleta Dani Arce, olímpico en Tokio 2020 y París 2024. El acto de la Imposición de Bandas está previsto para las 12:30 horas del sábado en el Teatro Reina Sofía.

La concejala de Juventud y Deportes y el edil de Fiestas y Turismo, durante la presentación del programa de La Veguilla. / E. P.

Las Escuelas Taurinas para aprender a correr el toro enmaromado y los encierros con carretones de Gente del Toro, un chiqui-buey al estilo tradicoinal y II Concentración Chiqui-Bueyes que organiza Charamandanga, zona foodtrucks que cambia de ubicación a calle Sancti Spíritus, reparto de sangría y pastas a cargo de la peña no oficial "Qué pasa cagao" o el pasacalles de gigantes y cabezudos son otras de las actividades previstas.

Se suman a ellas otras tres de carácter deportivo: la Carrera del Toro Enmaromado desde el toril para la tarde del sábado, a las siete y media; el domingo como novedad se celebra la IV Jornda de Liga 3D CyL de Tiro con Argo, en el Prado de las Pavas y organizado por el club Arqueros Benavente y la Federación de Tiro con Arco de Castilla y León; y la 41 edición del Concurso de Pesca La Veguilla, a partir de las 8 de la mañana en Villaralbo.